Трикутник військових обʼєктів: головний редактор Defense Express про цілі атаки на Підмосковʼя

За словами Олега Каткова, на південь від Москви розташована велика кількість військових обʼєктів, які й могли стати ціллю атаки дронів 10 вересня.

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Вночі 10 вересня Російська Федерація була масовано атакована безпілотними літальними апаратами. Найбільше постраждало Підмосковʼя, де, за словами головного редактора видання Defense Express Олега Каткова, є "трикутник" з великою кількістю військових обʼєктів.

В розмові з Фокусом він зауважив, що 21 серпня Україна вже атакувала військові російські обʼєкти в Підмосковʼї, зокрема, в районі аеропорту "Остаф'єво". Тоді як цього разу під атакою опинився населений пункт Раменське.

"Для розуміння, це район, як такий трикутник, десь приблизно 40 кілометрів на південь Москви. І там величезна кількість військових об'єктів, астрономічна. Я не можу навіть цих всіх перерахувати, але це численні центри радіотехнічної розвідки, центри екстрагічної комунікації, подисінні райони протиракетної оборони Москви, центри, просто запасні командні пункти армій, дивізій, військового округу", — сказав Олег Катков.

Детально читайте про атаку на територію РФ у тексті Фокусу "Масований обстріл території РФ: яку ймовірну ціль переслідували українські дрони біля Москви".

Нагадаємо, під час нічної масованої атаки на території РФ були запущені щонайменше 144 дрони. За інформацією росЗМІ, це могли бути українські БПЛА типу "Лютий".