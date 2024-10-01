Українцям — складну зиму, а чиновникам — світло без обмежень. Що не так із рішенням Кабміну

Кабінет міністрів дозволив чиновникам вмикати кондиціонери, підсвічувати держбудівлі й освітлювати прилеглі території. Водночас українців продовжують лякати важкою зимою і тривалими відключеннями світла до 20 годин на день. Фокус розбирався, що насправді відбувається в енергогалузі України.

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Кабінет міністрів України скасував обмеження на використання електроенергії для вуличного освітлення і роботи держструктур. Режим економії запроваджували після серії ракетних ударів армії Росії по об'єктах енергетики навесні 2024 року.

Органи законодавчої та виконавчої влади тепер зможуть без обмежень вмикати кондиціонери, вмикати підсвічування будівель і освітлювати прилеглі території. Дозвіл стосується Верховної Ради, Офісу президента, Офісу генпрокурора, Національного банку, обласних військових і міських адміністрацій.

Попри закінчення режиму економії для влади, українців практично щодня попереджають про наближення важкої зими. Народна депутатка Єлизавета Ясько 20 вересня заявила, що всім слід готуватися до тривалих вимкнень світла — понад 10 годин на день.

"Відключення будуть, не треба мати жодних ілюзій. Слід готуватися до найгіршого, до великої кількості годин відключень на день. Нам усім треба забути слова про безпеку, поки триває війна", — наголошувала вона.

Українські енергоексперти дають схожі прогнози. Найгірша ситуація з електропостачанням очікується в Києві, Одесі та Харкові. У будинках киян світла може не бути 16 годин на добу, говорив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Київ вважається "шалено дефіцитним містом" — йому не вистачає 700-900 мегават потужності. Чорнобильську АЕС спеціально будували, щоб забезпечити столицю електроенергією, повідомив експерт.

"Економія на всіх рівнях": навіщо влада закликає не витрачати електрику

Примітно, що глава українського уряду Денис Шмигаль на початку червня 2024 року говорив, що через знищення об'єктів енергетики українцям роками доведеться економити електроенергію.

"Економія буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки... Наша мета — економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", — зазначав він.

Однак влітку в умовах спеки та під час ремонтів енергооб'єктів заклики економити здаються цілком логічними. Накопичити електроенергію на будь-яких складах неможливо, для цього потрібно будувати цілу систему зберігання енергії, що складається з дорогих акумуляторних батарей, пояснює Фокусу перший заступник глави комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко.

Надлишки електроенергії все ж варто використовувати для освітлення вулиць, щоби поліпшити психологічний стан людей. Забезпечення цієї послуги є прерогативою місцевої влади, додає він.

"Якщо Росія відновить ракетні атаки, уряд випустить нову постанову. Зараз важливий психологічний фактор: показати людям відсутність дефіциту і здатність керувати ситуацією в енергосфері", — зауважує політик.

Водночас засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко вважає незрозумілим дозвіл на витрачання електрики за такої складної ситуації в енергосистемі.

"Я не бачу логіки дій влади під час війни: вся країна економить, населенню піднімають тарифи, але паралельно чиновникам дозволяють вмикати світло безлімітно. Єдиний варіант притомного пояснення — величезний профіцит потужностей атомних блоків", — пояснює Фокусу експерт.

В Україні з початку вересня і практично до кінця жовтня утворюється надлишок запасів електроенергії. У цей період виходять із капремонту атомні блоки, допомагають і альтернативні джерела енергії.

"Чому б не продавати й заробляти, а не палити світло на освітлення вулиць і держустанов? Отримані гроші можна витратити на ремонт зруйнованої інфраструктури", — вважає він.

Олексій Кучеренко вважає спірною ідею продажу електроенергії в періоди її профіциту замість освітлення вулиць українських міст.

"Значного профіциту в нас немає, зменшується лише частка імпорту. Без закупівель електроенергії ми не впораємося, імпорт закриває до 15% нашого балансу", — каже нардеп.

Блекаути прогнозують на початку зими

Уряд доволі оптимістично оцінює рівень енергопотужностей України. На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, варто економити електрику навіть більше, ніж раніше. Не секрет, що з кожним місяцем війни проблеми в енергетиці посилюються.

Експерт прогнозує, що в жовтні та значну частину листопада очікується відносно стабільне електропостачання житлових будинків і підприємств за відсутності потужних ракетних ударів окупантів.

Ближче до зими і зниження температури повітря в розпал опалювального сезону споживання значно зросте. Тоді дефіциту електроенергії вже не уникнути — надто в пікові години з 18-ї до 23:00 вечора, підсумовує фахівець.

Фокус раніше писав про можливі підвищення тарифів для українців за використання електрики вдень. Аргументи такі: компаніям потрібні гроші на відновлення об'єктів після ударів ЗС РФ, також потрібно провести вирівнювання цін з Європейським Союзом.

Нагадаємо, в Україні зобов'язали всіх мобільних операторів до 1 лютого 2025 року забезпечити користувачам 10 годин зв'язку в разі блекауту. У Мінцифрі вже визнали, що жодна компанія не встигне виконати поставлені умови на 100%.