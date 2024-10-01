Украинцам — сложную зиму, а чиновникам — свет без ограничений. Что не так с решением Кабмина

Кабинет министров разрешил чиновникам включать кондиционеры, подсвечивать госздания и освещать прилегающие территории. Параллельно украинцев продолжают пугать тяжелой зимой и длительными отключениями света до 20 часов в день. Фокус разбирался, что на самом деле происходит в энергоотрасли Украины.

Related video

Кабинет министров Украины отменил ограничения на использование электроэнергии для уличного освещения и работы госструктур. Режим экономии вводили после серии ракетных ударов армии России по объектам энергетики весной 2024 года.

Органы законодательной и исполнительной власти теперь смогут без ограничений включать кондиционеры, включать подсветку зданий и освещать прилегающие территории. Разрешение касается Верховной Рады, Офиса президента, Офиса генпрокурора, Национального банка, областных военных и городских администраций.

Несмотря на окончание режима экономии для властей, украинцев практически каждый день предупреждают о приближении тяжелой зимы. Народный депутат Елизавета Ясько 20 сентября заявила, что всем следует готовиться к длительным отключениям света — более 10 часов в день.

"Отключения будут, не надо питать никаких иллюзий. Надо готовиться к худшему, к большому количеству часов отключений в день. Нам всем надо забыть слова о безопасности, пока идет война", — подчеркивала она.

Украинские энергоэксперты дают схожие прогнозы. Худшая ситуация с электроснабжением ожидается в Киеве, Одессе и в Харькове. В домах киевлян света может не быть16 часов в сутки, говорил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Киев считается "безумно дефицитным городом" — ему не хватает 700-900 мегаватт мощности. Чернобыльскую АЭС специально строили, чтобы обеспечить столицу электроэнергией, сообщил эксперт.

"Экономия на всех уровнях": зачем власти призывают не тратить электричество

Примечательно, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль в начале июня 2024 года говорил, что из-за уничтожения объектов энергетики украинцам годами придется экономить электроэнергию.

"Экономия будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы… Наша цель — экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", — отмечал он.

Однако летом в условиях жары и при ремонтах энергообъектов призывы экономить выглядят вполне логично. Накопить электроэнергию на каких-либо складах невозможно, для этого нужно строить целую систему хранения энергии, состоящую из дорогих аккумуляторных батарей, объясняет Фокусу первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Излишки электроэнергии все же стоит использовать для освещения улиц, чтобы улучшить психологическое состояние людей. Обеспечение данной услуги является прерогативой местных властей, добавляет он.

"Если Россия возобновит ракетные атаки, правительство выпустит новое постановление. Сейчас важен психологический фактор: показать людям отсутствие дефицита и способность управлять ситуацией в энергосфере", — замечает политик.

В то же время основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко считает непонятным разрешение на траты электричества при столь сложной ситуации в энергосистеме.

"Я не вижу логики действий властей во время войны: вся страна экономит, населению поднимают тарифы, но параллельно чиновникам разрешают включать свет безлимитно. Единственный вариант вменяемого пояснения — огромный профицит мощностей атомных блоков", — поясняет Фокусу эксперт.

В Украине с начала сентября и практически до конца октября образуется излишек запасов электроэнергии. В этот период выходят из капремонта атомные блоки, помогают и альтернативные источники энергии.

"Почему бы не продавать и зарабатывать, а не тратить на освещение улиц и госучреждений? Полученные деньги можно направить на ремонт разрушенной инфраструктуры", — полагает он.

Алексей Кучеренко считает спорной идею продажи электроэнергии в периоды ее профицита взамен освещения улиц украинских городов.

"Значительного профицита у нас нет, уменьшается лишь доля импорта. Без закупок электроэнергии мы не справимся, импорт закрывает до 15% нашего баланса", — говорит нардеп.

Блэкауты прогнозируют в начале зимы

Правительство довольно оптимистично оценивает уровень энергомощностей Украины. По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, стоит экономить электричество даже больше, чем раньше. Не секрет, что с каждым месяцем войны проблемы в энергетике усиливаются.

Эксперт прогнозирует, что в октябре и значительную часть ноября ожидается относительно стабильное электроснабжение жилых домов и предприятий при отсутствии мощных ракетных ударов оккупантов.

Ближе к зиме и понижении температуры воздуха в разгар отопительного сезона потребление значительно вырастет. Тогда дефицита электроэнергии уже не избежать в пиковые часы с 18:00 до 23:00 вечера, заключает специалист.

Фокус ранее писал о возможных повышениях тарифов для украинцев за использование электричества днем. Аргументы следующие: компаниям нужны деньги на восстановление объектов после ударов ВС РФ, также нужно провести выравнивание цен с Европейским Союзом.

Напомним, в Украине обязали всех мобильных операторов до 1 февраля 2025 года обеспечить пользователям 10 часов связи в случае блекаута. В Минцифре уже признали, что ни одна компания не успеет выполнить поставленные условия на 100%.