РФ може атакувати миротворців НАТО в Україні: чи задіють статтю 5, - політолог

Розміщення миротворців в Україні розглядають як спосіб стримати агресію Росії. Але чи стане це гарантією безпеки, чи спричинить нову ескалацію? Політолог Олег Постернак пояснив Фокусу, які ризики та можливості це рішення може мати.

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Політолог Олег Постернак в коментарі Фокусу пояснив, що розміщення миротворчих сил в Україні розглядається як інструмент для стримування Росії та її можливих агресивних дій у майбутньому.

"Росія не досягла всіх своїх цілей, поставлених у 2022 році, але продовжує будувати плани. Знаючи про прагнення України повернути свої території, вона буде готуватися до нових агресивних кроків. Щоб уникнути такого сценарію у найближчі роки, до моменту вступу України в НАТО, ідея розміщення миротворчого контингенту виглядає цілком робочою. Це може стати певною тимчасовою гарантією безпеки", — зазначив Постернак.

Він уточнив, що такі сили могли б бути розміщені на лінії фронту або на кордонах із Білоруссю та Росією, де нині не відбуваються активні бойові дії. При цьому права та обов’язки миротворців визначатимуться залежно від мандату місії.

"Якщо це місія ООН — це одні правила, якщо ОБСЄ — інші. Якщо ж йдеться про іноземні війська, то це потребуватиме окремих домовленостей між Україною і країнами-учасницями. Такі рішення мають бути затверджені Верховною Радою з чітким визначенням умов, принципів та строків перебування іноземних контингентів", — додав політолог.

Однак Постернак не виключає ризиків атак з боку Росії навіть на миротворців. Москва може розглянути сценарій безпосереднього нападу на ці сили. Враховуючи попередні погрози Росії країнам НАТО, диверсійні дії та інциденти з безпілотниками й ракетами в Польщі та Румунії, передбачити стриманість агресора складно.

На думку експерта, атака на миротворців, що представляють країни НАТО, теоретично може бути трактована як напад на Альянс, запускаючи механізм консультацій згідно зі статтею 5. Але це не гарантує колективної відповіді.

"Стаття 5 — це механізм із певними нюансами. Наприклад, Сполучені Штати можуть не вважати доцільним залучення всіх союзників, що обмежить дії НАТО", — пояснив Постернак.

Політолог також звернув увагу на ймовірність обговорення варіантів безпекових гарантій для України. За його словами, може йтися про введення військових контингентів країн НАТО без мандату ООН, що стане зовсім іншим підходом.

"Але гарантій, що Росія не атакуватиме миротворців, немає. Якщо ж вважати це робочим варіантом, то доведеться змінювати Конституцію України, яка забороняє розміщення іноземних військових баз на території держави", — підсумував Постернак.

Більше про ймовірність миротворчих сил в Україні читайте в матеріалі Фокусу "Європейські миротворці в Україні: що вони робитимуть та де стоятимуть".

Нагадаємо, 12 грудня президент Франції Емманюель Макрон приїхав до Варшави, аби обговорити з польським керівництвом геополітичну ситуацію, війну в Україні та співпрацю. У ЗМІ повідомляли, що він нібито їде на переговори щодо створення стабілізаційного військового контингенту в Україні.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна готова вести діалог щодо прийняття іноземних військ.