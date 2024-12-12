РФ может атаковать миротворцев НАТО в Украине: задействуют ли статью 5, — политолог

Размещение миротворцев в Украине рассматривают как способ сдержать агрессию России. Но станет ли это гарантией безопасности или повлечет новую эскалацию? Политолог Олег Постернак объяснил Фокусу, какие риски и возможности это решение может иметь.

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Политолог Олег Постернак в комментарии Фокусу пояснил, что размещение миротворческих сил в Украине рассматривается как инструмент для сдерживания России и ее возможных агрессивных действий в будущем.

"Россия не достигла всех своих целей, поставленных в 2022 году, но продолжает строить планы. Зная о стремлении Украины вернуть свои территории, она будет готовиться к новым агрессивным шагам. Чтобы избежать такого сценария в ближайшие годы, до момента вступления Украины в НАТО, идея размещения миротворческого контингента выглядит вполне рабочей. Это может стать определенной временной гарантией безопасности", — отметил Постернак.

Он уточнил, что такие силы могли бы быть размещены на линии фронта или на границах с Беларусью и Россией, где сейчас не происходят активные боевые действия. При этом права и обязанности миротворцев будут определяться в зависимости от мандата миссии.

"Если это миссия ООН — это одни правила, если ОБСЕ — другие. Если же речь идет об иностранных войсках, то это потребует отдельных договоренностей между Украиной и странами-участницами. Такие решения должны быть утверждены Верховной Радой с четким определением условий, принципов и сроков пребывания иностранных контингентов", — добавил политолог.

Однако Постернак не исключает рисков атак со стороны России даже на миротворцев. Москва может рассмотреть сценарий непосредственного нападения на эти силы. Учитывая предыдущие угрозы России странам НАТО, диверсионные действия и инциденты с беспилотниками и ракетами в Польше и Румынии, предсказать сдержанность агрессора сложно.

По мнению эксперта, атака на миротворцев, представляющих страны НАТО, теоретически может быть трактована как нападение на Альянс, запуская механизм консультаций согласно статье 5. Но это не гарантирует коллективного ответа.

"Статья 5 — это механизм с определенными нюансами. Например, Соединенные Штаты могут не считать целесообразным привлечение всех союзников, что ограничит действия НАТО", — пояснил Постернак.

Политолог также обратил внимание на вероятность обсуждения вариантов гарантий безопасности для Украины. По его словам, речь может идти о введении военных контингентов стран НАТО без мандата ООН, что станет совсем другим подходом.

"Но гарантий, что Россия не будет атаковать миротворцев, нет. Если же считать это рабочим вариантом, то придется менять Конституцию Украины, которая запрещает размещение иностранных военных баз на территории государства", — подытожил Постернак.

Больше о вероятности миротворческих сил в Украине читайте в материале Фокуса "Европейские миротворцы в Украине: что они будут делать и где будут стоять".

Напомним, 12 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в Варшаву, чтобы обсудить с польским руководством геополитическую ситуацию, войну в Украине и сотрудничество. В СМИ сообщали, что он якобы едет на переговоры по созданию стабилизационного военного контингента в Украине.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова вести диалог по принятию иностранных войск.