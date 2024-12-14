Українці їздять до РФ під час війни: кого з них перевірятимуть спецслужби

Громадяни відкрито їздять з України до Росії через інші країни під час повномасштабної війни. Фокус розбирався, чому так відбувається, та чи покарають українців за такі подорожі.

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Попри повномасштабне вторгнення, деякі українці не припиняють їздити до Росії та на тимчасово окуповані території через країну-агресорку. Хтось відвідує родичів, а хтось має свої причини, які не завжди збігаються з інтересами України. Фокус дізнався, чи дозволено здійснювати такі подорожі, та чи можуть після цього українців не пустити на Батьківщину.

Подорож українців до Росії: чи можуть після цього не пустити до України

Адвокат Віктор Чевгуз повідомив Фокусу, що після поїздок до Росії українців не можуть не пустити до України, адже вони мають право заїжджати у свою країну. Проте відбувається певна перевірка на кордоні.

"Перевіряють спочатку, чи стоять люди на військовому обліку, чи підлягають призову — ці питання стоять на першому місці. А то вже перевіряють спецслужби, якщо є якась оперативна інформація, що особа може бути шпигуном або іншим чином працювати на Російську Федерацію", — сказав Віктор Чевгуз.

В іншому випадку заборонити українцю повертатися на Батьківщину не можна. Ба більше, він наголосив, що люди можуть "неспроста їздити".

"Наприклад, у мене є родичі, а у них залишились в Донецьку старі батьки. Вони періодично їздять до них через Польщу, потім через Прибалтику в Росію. Як їм можна заборонити?" — зауважив він.

За словами адвоката, перевірятимуть у тому випадку, якщо буде обґрунтована підозра, що особа працює на Росію, це документуватиметься, і людину притягатимуть до кримінальної відповідальності.

Громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук Борис Бабін зазначив у розмові з Фокусом, що конституція України говорить про те, що не можна обмежувати українців у праві повернутися на Батьківщину.

"І тут конституція не розподіляє територію України, як окуповану чи не окуповану. Тобто не пускати, умовно кажучи, людину, яка перетинає польсько-український кордон — важелів немає", — пояснив він.

Тоді як відповідальність може настати лише в конкретному випадку, якщо є в діях особи якісь правопорушення, цим повинні займатися правоохоронні органи.

На запитання, чи повинні перевіряти всіх людей, які здійснюють подібні поїздки, Бабін відповів, що вважає, що, можливо, й так, адже нині триває війна. На його думку, поїздки до Росії можуть бути небезпечними, але "оцінювати діяння таких осіб мають уповноважені органи державної влади".

Яка кількість українців виїхала до Росії?

За інформацією Верховного комісара з питань біженців у ЄС, станом на вересень, в західних країнах було зареєстровано близько шести мільйонів українців, з них 1 мільйон 200 тисяч можуть мешкати у Росії. Проте директорка Інституту демографії Елла Лібанова зауважила в коментарі ЗМІ, що не впевнена, що саме така кількість громадян України виїхала до РФ.

"Цю цифру росіяни вперше оприлюднили в середині 22-го року і без змін продублювали її у 23-му. Не знаю, як її коментувати", — сказала Елла Лібанова.

Зазначимо, що Україна офіційно не забороняє їздити до Росії, проте важливо враховувати моральний аспект, адже інколи громадяни хизуються своїми подорожами в соцмережах, забуваючи про війну та постійні ворожі обстріли по мирних містах, які призводять до загибелі цивільних, зокрема й дітей.

Нагадаємо, на початку 2025 року в Україні стартує пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону, зокрема, з Німеччини. Фокус розповів, як біженців можна повернути на Батьківщину.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні зменшується чисельність населення через низьку народжуваність та підвищену смертність. Нині демографічні проблеми посилює війна, за словами доктора економічних наук, заступника директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександра Гладуна.