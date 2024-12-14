Украинцы ездят в РФ во время войны: кого из них будут проверять спецслужбы

Граждане открыто ездят из Украины в Россию через другие страны во время полномасштабнй войны. Фокус разбирался, почему так происходит, и накажут ли украинцев за такие путешествия.

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Несмотря на полномасштабное вторжение, некоторые украинцы не прекращают ездить в Россию и на временно оккупированные территории через страну-агрессора. Кто-то посещает родственников, а кто-то имеет свои причины, которые не всегда совпадают с интересами Украины. Фокус узнал, разрешено ли совершать такие путешествия, и могут ли после этого украинцев не пустить на Родину.

Путешествие украинцев в Россию: могут ли после этого не пустить в Украину

Адвокат Виктор Чевгуз сообщил Фокусу, что после поездок в Россию украинцев не могут не пустить в Украину, ведь они имеют право заезжать в свою страну. Однако происходит определенная проверка на границе.

"Проверяют сначала, стоят ли люди на воинском учете, подлежат ли призыву — эти вопросы стоят на первом месте. А то уже проверяют спецслужбы, если есть какая-то оперативная информация, что лицо может быть шпионом или иным образом работать на Российскую Федерацию", — сказал Виктор Чевгуз.

В противном случае запретить украинцу возвращаться на Родину нельзя. Более того, он подчеркнул, что люди могут "неспроста ездить".

"Например, у меня есть родственники, а у них остались в Донецке старые родители. Они периодически ездят к ним через Польшу, потом через Прибалтику в Россию. Как им можно запретить?" — отметил он.

По словам адвоката, проверять будут в том случае, если будет обоснованное подозрение, что лицо работает на Россию, это будет документироваться, и человека будут привлекать к уголовной ответственности.

Общественный и политический деятель, доктор юридических наук Борис Бабин отметил в разговоре с Фокусом, что конституция Украины говорит о том, что нельзя ограничивать украинцев в праве вернуться на Родину.

"И здесь конституция не распределяет территорию Украины, как оккупированную или не оккупированную. То есть не пускать, условно говоря, человека, который пересекает польско-украинскую границу — рычагов нет", — пояснил он.

Тогда как ответственность может наступить только в конкретном случае, если есть в действиях лица какие-то правонарушения, этим должны заниматься правоохранительные органы.

На вопрос, должны ли проверять всех людей, которые совершают подобные поездки, Бабин ответил, что считает, что, возможно, и да, ведь сейчас идет война. По его мнению, поездки в Россию могут быть опасными, но "оценивать действия таких лиц должны уполномоченные органы государственной власти".

Какое количество украинцев выехало в Россию?

По информации Верховного комиссара по вопросам беженцев в ЕС, по состоянию на сентябрь, в западных странах было зарегистрировано около шести миллионов украинцев, из них 1 миллион 200 тысяч могут жить в России. Однако директор Института демографии Элла Либанова отметила в комментарии СМИ, что не уверена, что именно такое количество граждан Украины выехало в РФ.

"Эту цифру россияне впервые обнародовали в середине 22-го года и без изменений продублировали ее в 23-м. Не знаю, как ее комментировать", — сказала Элла Либанова.

Отметим, что Украина официально не запрещает ездить в Россию, однако важно учитывать моральный аспект, ведь иногда граждане хвастаются своими путешествиями в соцсетях, забывая о войне и постоянных вражеских обстрелах по мирным городам, которые приводят к гибели гражданских, в том числе и детей.

Напомним, в начале 2025 года в Украине стартует пилотный проект по возвращению украинцев из-за рубежа, в частности, из Германии. Фокус рассказал, как беженцев можно вернуть на Родину.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине уменьшается численность населения из-за низкой рождаемости и повышенной смертности. Сейчас демографические проблемы усугубляет война, по словам доктора экономических наук, заместителя директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александра Гладуна.