Кому вірять українці та чи можливий мир з РФ: Центр Разумкова представив результати опитувань (фото, відео)

8 травня в Києві відкрився дводенний безпековий форум, присвячений спротиву України агресії РФ. На заході представник Центру Разумкова представив результати свіжих опитувань серед українців.

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Кореспондент Фокуса побував на події у столиці.

У Києві проходить безпековий форум

Темою щорічного Київського безпекового форуму стала: "UA: єднаймося знову, щоб подолати світового агресора".

Головні теми зустрічі, яку проводить фонд експрем'єрміністра України Арсенія Яценюка "Відкрий Україну": як зупинити російського агресора, як досягти для України й світу справедливого миру, як запобігти третій світовій війні.

Зокрема, на форумі представник Центру Разумкова Юрій Якименко презентував результати свіжих опитувань українців щодо суспільно-політичної ситуації в країні.

Кому довіряють українці в умовах війни?

Збройні сили України — 88,1%;

ДСНС — 80,4%;

Нацгвардія — 64%;

Державна прикордонна служба — 61,7%;

добровольчі загони — 68,2%;

волонтерські організації — 68,6%;

Міністерство оборони — 39,3%;

СБУ — 38,6%;

церква — 40%;

президент України — 26,7%.

Кому довіряють українці в умовах війни? Фото: Фокус

Чи бачать українці свою країну демократичною?

так — 20,7%;

ні, але Україна рухається в цьому напрямку — 48,3%;

ні — 21,5%;

важко сказати — 9,5%.

Ставлення до ідеї проведення виборів до підписання угоди про мир з РФ:

позитивно — 21,5%;

негативно — 50,1%;

важко відповісти — 28,5%.

Фото: Фокус

Чи відчувають українці себе європейцями?

так — 14,6%;

ні — 24,6%;

скоріше так — 25%;

скоріше ні — 26,8%;

важко відповісти — 9%.

Чи відчувають українці себе європейцями? Фото: Фокус

Чи можливий мир з РФ і за яких умов:

звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року — 39,4%;

припускають фіксацію кордонів по лінії фронту на момент укладання угоди — 29,8%;

припускають повне виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей — 10,8%;

важко відповісти — 19,9%.

Фото: Фокус

Чи вірять українці в підписання мирної угоди між Росією та Україною в найближчий час:

так — 27,9%;

ні — 54,1%;

важко відповісти — 18%.

Зокрема, на безпековому форумі в Києві виступив американський дипломат Курт Волкер. Він вважає, що Москва ніколи не погодиться на мир.

"Володимир Путін ніколи не погодиться на мир. Володимир Путін не вірить, що Україна є суверенною незалежною державою, не вірить, що Україна існує як незалежна нація, і він буде постійно намагатися знищити її", — сказав дипломат.

Волкер додав, що російський диктатор вірить у те, що РФ має права на всю українською територію, та називає її "російською землею".

Нагадаємо, протягом оголошеного Путіним "перемир'я" до 9 травня українські військові на Покровському напрямку в Донецькій області отримали від командування розпорядження стріляти лише у відповідь, якщо ворог порушить режим припинення вогню.

Також Фокус писав про те, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що РФ не дотримується "перемир'я" до 9 травня, яке сама ж і оголосила, і бої на фронті та обстріли українських населених пунктів тривають.