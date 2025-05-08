Кому вірять українці та чи можливий мир з РФ: Центр Разумкова представив результати опитувань (фото, відео)
8 травня в Києві відкрився дводенний безпековий форум, присвячений спротиву України агресії РФ. На заході представник Центру Разумкова представив результати свіжих опитувань серед українців.
Кореспондент Фокуса побував на події у столиці.
Темою щорічного Київського безпекового форуму стала: "UA: єднаймося знову, щоб подолати світового агресора".
Головні теми зустрічі, яку проводить фонд експрем'єрміністра України Арсенія Яценюка "Відкрий Україну": як зупинити російського агресора, як досягти для України й світу справедливого миру, як запобігти третій світовій війні.
Зокрема, на форумі представник Центру Разумкова Юрій Якименко презентував результати свіжих опитувань українців щодо суспільно-політичної ситуації в країні.
Кому довіряють українці в умовах війни?
- Збройні сили України — 88,1%;
- ДСНС — 80,4%;
- Нацгвардія — 64%;
- Державна прикордонна служба — 61,7%;
- добровольчі загони — 68,2%;
- волонтерські організації — 68,6%;
- Міністерство оборони — 39,3%;
- СБУ — 38,6%;
- церква — 40%;
- президент України — 26,7%.
Чи бачать українці свою країну демократичною?
- так — 20,7%;
- ні, але Україна рухається в цьому напрямку — 48,3%;
- ні — 21,5%;
- важко сказати — 9,5%.
Ставлення до ідеї проведення виборів до підписання угоди про мир з РФ:
- позитивно — 21,5%;
- негативно — 50,1%;
- важко відповісти — 28,5%.
Чи відчувають українці себе європейцями?
- так — 14,6%;
- ні — 24,6%;
- скоріше так — 25%;
- скоріше ні — 26,8%;
- важко відповісти — 9%.
Чи можливий мир з РФ і за яких умов:
- звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року — 39,4%;
- припускають фіксацію кордонів по лінії фронту на момент укладання угоди — 29,8%;
- припускають повне виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей — 10,8%;
- важко відповісти — 19,9%.
Чи вірять українці в підписання мирної угоди між Росією та Україною в найближчий час:
- так — 27,9%;
- ні — 54,1%;
- важко відповісти — 18%.
Зокрема, на безпековому форумі в Києві виступив американський дипломат Курт Волкер. Він вважає, що Москва ніколи не погодиться на мир.
"Володимир Путін ніколи не погодиться на мир. Володимир Путін не вірить, що Україна є суверенною незалежною державою, не вірить, що Україна існує як незалежна нація, і він буде постійно намагатися знищити її", — сказав дипломат.
Волкер додав, що російський диктатор вірить у те, що РФ має права на всю українською територію, та називає її "російською землею".
Нагадаємо, протягом оголошеного Путіним "перемир'я" до 9 травня українські військові на Покровському напрямку в Донецькій області отримали від командування розпорядження стріляти лише у відповідь, якщо ворог порушить режим припинення вогню.
Також Фокус писав про те, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що РФ не дотримується "перемир'я" до 9 травня, яке сама ж і оголосила, і бої на фронті та обстріли українських населених пунктів тривають.