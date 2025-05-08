Кому верят украинцы и возможен ли мир с РФ: Центр Разумкова представил результаты опросов (фото, видео)

8 мая в Киеве открылся двухдневный форум по безопасности, посвященный сопротивлению Украины агрессии РФ. На мероприятии представитель Центра Разумкова представил результаты свежих опросов среди украинцев.

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Корреспондент Фокуса побывал на событии в столице.

В Киеве проходит форум по безопасности

Темой ежегодного Киевского форума по безопасности стала: "UA: давайте объединимся снова, чтобы преодолеть мирового агрессора".

Главные темы встречи, которую проводит фонд экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка "Открой Украину": как остановить российского агрессора, как достичь для Украины и мира справедливого мира, как предотвратить третью мировую войну.

В частности, на форуме представитель Центра Разумкова Юрий Якименко представил результаты свежих опросов украинцев относительно общественно-политической ситуации в стране.

Кому доверяют украинцы в условиях войны?

Вооруженные силы Украины — 88,1%;

ГСЧС — 80,4%;

Нацгвардия — 64%;

Государственная пограничная служба — 61,7%;

добровольческие отряды — 68,2%;

волонтерские организации — 68,6%;

Министерство обороны — 39,3%;

СБУ — 38,6%;

церковь — 40%;

президент Украины — 26,7%.

Кому доверяют украинцы в условиях войны? Фото: Фокус

Видят ли украинцы свою страну демократической?

да — 20,7%;

нет, но Украина движется в этом направлении — 48,3%;

нет — 21,5%;

трудно сказать — 9,5%.

Отношение к идее проведения выборов до подписания соглашения о мире с РФ:

положительно — 21,5%;

отрицательно — 50,1%;

затрудняюсь ответить — 28,5%.

Фото: Фокус

Чувствуют ли украинцы себя европейцами?

да — 14,6%;

нет — 24,6%;

скорее да — 25%;

скорее нет — 26,8%;

затрудняюсь ответить — 9%.

Чувствуют ли украинцы себя европейцами? Фото: Фокус

Возможен ли мир с РФ и при каких условиях:

освобождение Украины от российских войск в границах 1991 года — 39,4%;

предполагают фиксацию границ по линии фронта на момент заключения соглашения — 29,8%;

предполагают полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — 10,8%;

затрудняются ответить — 19,9%.

Фото: Фокус

Верят ли украинцы в подписание мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшее время:

да — 27,9%;

нет — 54,1%;

затрудняюсь ответить — 18%.

В частности, на форуме по безопасности в Киеве выступил американский дипломат Курт Волкер. Он считает, что Москва никогда не согласится на мир.

"Владимир Путин никогда не согласится на мир. Владимир Путин не верит, что Украина является суверенным независимым государством, не верит, что Украина существует как независимая нация, и он будет постоянно пытаться уничтожить ее", — сказал дипломат.

Волкер добавил, что российский диктатор верит в то, что РФ имеет права на всю украинскую территорию, и называет ее "русской землей".

Напомним, в течение объявленного Путиным "перемирия" до 9 мая украинские военные на Покровском направлении в Донецкой области получили от командования распоряжение стрелять только в ответ, если враг нарушит режим прекращения огня.

Также Фокус писал о том, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что РФ не соблюдает "перемирие" до 9 мая, которое сама же и объявила, и бои на фронте и обстрелы украинских населенных пунктов продолжаются.