Риба мрії: де в Україні піймати коропа на 30+ кг і щуку з берега

Де в Україні піймати коропа на 30 кг, щуку "в калюжі" й судака в центрі міста? Разом з експертом Андрієм Неліпою Фокус досліджує найкращі водойми країни та секрети трофейної риболовлі.

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Глибокі річки, тінисті затоки, розлогі водосховища і відлюдні ставки — саме тут ховаються справжні рибальські трофеї. Коропи, сазани, судаки та щуки, які випробують ваші снасті на міцність і нерви на витривалість. Разом із президентом ГО "Громада рибалок України" Андрієм Неліпою вирушаємо у подорож Україною, аби зʼясувати, де мешкає найбільша риба, як змінюється її поведінка залежно від типу водойми і що потрібно знати, щоб упіймати справжній трофей — чи то короп на 30+ кг, чи спритний судак із Десни.

Короп чи сазан: у чому різниця і хто з них більший?

Коропів в Україні вистачає майже всюди. Але де шукати справжнього гіганта, що перевалює за 20, 30, а то й 50 кілограмів?

Андрій Неліпа пояснює: у штучних ставках, де вода стояча, короп росте швидше і досягає неймовірних розмірів. У великих річках, таких як Дніпро, Буг чи Сіверський Донець — мешкає його дикий родич, сазан. Він витриваліший, сильніший, але рідко перевищує 10 кілограмів.

"Сазан — справжній боєць, але у природі йому важко набрати вагу. Виживання, течія, пошук їжі — усе це вимагає енергії", — каже Неліпа.

У спеціалізованих рибгосподарствах та платних водоймах часто вирощують велетенських коропів. У Європі трофей на 50+ кг — не рідкість. В Україні такі рибини поки рідкісні, але вже є водойми, де коропи перевалюють за 30 кг. Їх вирощують як маточне стадо — для розмноження й іміджевої риболовлі.

Лящ: естет для вибагливого рибалки

На відміну від коропа, лящ не любить ставки — йому потрібна течія, кисень, простір. Тому він мешкає переважно у великих річках та водосховищах.

"Лящ — це інтелігент серед риб. Його не зловиш у калюжі, йому подавай русло, глибини, перекати", — усміхається Неліпа.

Трофейні лящі досягають 5–6 кг, але ловити їх — справа тонка. Кращі місця — у притоках, під дамбами, у затоках, де риба шукає їжу. Особливо активний лящ — у місцях з постійною прикормкою.

Поплавкова вудка тут — найулюбленіший інструмент. Це не пасивне чекання, а справжнє полювання. Як каже експерт, ловити ляща — це як грати в шахи з природою.

Судак — хижак із характером

Ця риба не для ледачих. Судак — рухлива, агресивна риба, що тримається в зграях і постійно переміщується. Полює на плітку, ляща, верховодку, найчастіше — на ділянках з перепадами глибин, корягами або підводними терасами.

"Судак — мов пастух. Він жене зграї дрібної риби, вистежує, атакує", — пояснює Неліпа.

Ідеальний варіант — лов з човна, бо так легше знайти рибу. Але в містах на зразок Києва, Дніпра чи Запоріжжя судака ловлять і з берега: біля мостів, набережних, в місцях, де річка глибока.

Для ловлі судака працюють джиг, воблери, донні снасті з живцем. Іноді він "вибиває" навіть при ловлі мирної риби — з’являється раптово, як справжній мисливець.

Щука — хижак, що виживає навіть у калюжі

Жодна інша риба не має такої витривалості і адаптивності. Щука — справжній хижак, який розмножується скрізь, де є вода. Її ікра переноситься птахами, і вона виживає навіть у весняних калюжах.

"У невеликій водоймі щука і карась можуть мирно співіснувати. Але, повірте, довго карась там не протримається", — з посмішкою застерігає Неліпа.

Найкращий сезон для щуки — рання весна, після нересту. Вона агресивна, активна, кидається навіть на великі приманки. На відміну від сома, щука атакує живу здобич, а не підбирає залишки.

Топ-локації для щуки в Україні

Дніпро : затоки, коряжники, перепади глибин.

: затоки, коряжники, перепади глибин. Десна : слабка течія, зарості — рай для щуки.

: слабка течія, зарості — рай для щуки. Південний Буг : особливо біля гребель і у глибоких ямах.

: особливо біля гребель і у глибоких ямах. Київське водосховище : великі трофеї та багато щучої активності.

: великі трофеї та багато щучої активності. Озеро Світязь (Волинь) : чиста вода і великі екземпляри.

: чиста вода і великі екземпляри. Озеро Йордан (Київ): ловити щуку в межах міста — реально!

Успішна риболовля: не тільки удача, а й знання

Експерт радить бути уважними: дивитися, де сплески, де кормова риба, як змінюється рельєф дна. Для щуки краще використовувати "незацепляйки" у заростях. А при лові судака — варіювати проводку і не боятися експериментів.

Іноді трофейна рибина — це питання досвіду. Але буває інакше: закинув з берега, і ось вона — 3-кілограмова щука. Бо риболовля — це магія непередбачуваності.

Раніше Фокус писав про топ-місця в Україні для лову сома та карася.

Також Фокус розповідав про кращі місця, де в Києві ловиться карась, а де великі щуки.