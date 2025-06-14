Рыба мечты: где в Украине поймать карпа на 30+ кг и щуку с берега

Где в Украине поймать карпа на 30 кг, щуку "в луже" и судака в центре города? Вместе с экспертом Андреем Нелипой Фокус исследует лучшие водоемы страны и секреты трофейной рыбалки.

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Глубокие реки, тенистые заливы, раскидистые водохранилища и уединенные пруды — именно здесь скрываются настоящие рыболовные трофеи. Карпы, сазаны, судаки и щуки, которые испытают ваши снасти на прочность и нервы на выносливость. Вместе с президентом ОО "Громада рыбаков Украины" Андреем Нелипой отправляемся в путешествие по Украине, чтобы выяснить, где обитает самая большая рыба, как меняется ее поведение в зависимости от типа водоема и что нужно знать, чтобы поймать настоящий трофей — будь то карп на 30+ кг или ловкий судак из Десны.

Карп или сазан: в чем разница и кто из них больше?

Карпов в Украине хватает почти везде. Но где искать настоящего гиганта, переваливающего за 20, 30, а то и 50 килограммов?

Андрей Нелипа объясняет: в искусственных прудах, где вода стоячая, карп растет быстрее и достигает невероятных размеров. В больших реках, таких как Днепр, Буг или Северский Донец — живет его дикий родственник, сазан. Он выносливее, сильнее, но редко превышает 10 килограммов.

"Сазан — настоящий боец, но в природе ему трудно набрать вес. Выживание, течение, поиск пищи — все это требует энергии", — говорит Нелипа.

В специализированных рыбхозяйствах и платных водоемах часто выращивают гигантских карпов. В Европе трофей на 50+ кг — не редкость. В Украине такие рыбы пока редкие, но уже есть водоемы, где карпы переваливают за 30 кг. Их выращивают как маточное стадо — для размножения и имиджевой рыбалки.

Лещ: эстет для привередливого рыбака

В отличие от карпа, лещ не любит пруды — ему нужно течение, кислород, пространство. Поэтому он обитает преимущественно в больших реках и водохранилищах.

"Лещ — это интеллигент среди рыб. Его не поймаешь в луже, ему подавай русло, глубины, перекаты", — улыбается Нелипа.

Трофейные лещи достигают 5-6 кг, но ловить их — дело тонкое. Лучшие места — в притоках, под дамбами, в заливах, где рыба ищет пищу. Особенно активен лещ — в местах с постоянной прикормкой.

Поплавковая удочка здесь — самый любимый инструмент. Это не пассивное ожидание, а настоящая охота. Как говорит эксперт, ловить леща — это как играть в шахматы с природой.

Судак — хищник с характером

Эта рыба не для ленивых. Судак — подвижная, агрессивная рыба, держащаяся в стаях и постоянно перемещающаяся. Охотится на плотву, леща, верховодку, чаще всего — на участках с перепадами глубин, корягами или подводными террасами.

"Судак — как пастух. Он гонит стаи мелкой рыбы, выслеживает, атакует", — объясняет Нелипа.

Идеальный вариант — ловля с лодки, потому что так легче найти рыбу. Но в городах вроде Киева, Днепра или Запорожья судака ловят и с берега: возле мостов, набережных, в местах, где река глубокая.

Для ловли судака работают джиг, воблеры, донные снасти с живцом. Иногда он "выбивает" даже при ловле мирной рыбы — появляется внезапно, как настоящий охотник.

Щука — хищник, выживающий даже в луже

Ни одна другая рыба не имеет такой выносливости и адаптивности. Щука — настоящий хищник, который размножается везде, где есть вода. Ее икра переносится птицами, и она выживает даже в весенних лужах.

"В небольшом водоеме щука и карась могут мирно сосуществовать. Но, поверьте, долго карась там не продержится", — с улыбкой предостерегает Нелипа.

Самый лучший сезон для щуки — ранняя весна, после нереста. Она агрессивна, активна, бросается даже на крупные приманки. В отличие от сома, щука атакует живую добычу, а не подбирает остатки.

Топ-локации для щуки в Украине

Днепр : заливы, коряжники, перепады глубин.

: заливы, коряжники, перепады глубин. Десна : слабое течение, заросли — рай для щуки.

: слабое течение, заросли — рай для щуки. Южный Буг : особенно возле плотин и в глубоких ямах.

: особенно возле плотин и в глубоких ямах. Киевское водохранилище : большие трофеи и много щучьей активности.

: большие трофеи и много щучьей активности. Озеро Свитязь (Волынь) : чистая вода и крупные экземпляры.

: чистая вода и крупные экземпляры. Озеро Иордан (Киев): ловить щуку в черте города — реально!

Успешная рыбалка: не только удача, но и знания

Эксперт советует быть внимательными: смотреть, где всплески, где кормовая рыба, как меняется рельеф дна. Для щуки лучше использовать "незацепляйки" в зарослях. А при ловле судака — варьировать проводку и не бояться экспериментов.

Иногда трофейная рыбина — это вопрос опыта. Но бывает иначе: забросил с берега, и вот она — 3-килограммовая щука. Потому что рыбалка — это магия непредсказуемости.

Ранее Фокус писал о топ-местах в Украине для ловли сома и карася.

Также Фокус рассказывал о лучших местах, где в Киеве ловится карась, а где большие щуки.