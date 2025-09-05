Від дальнього периметра до "останнього кільця": як працюватиме ешелонована ППО в Україні

Головком ЗСУ Олександр Сирський анонсував створення ешелонованої системи протидії Shahed. Фокус розбирався, як вона працюватиме і чи вистачить ресурсів, щоб закрити небо.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував створення ешелонованої системи протидії російським ударним БПЛА типу Shahed/"Герань". За його словами, пріоритетом є різке нарощення екіпажів перехоплювачів, підготовка більшої кількості операторів та посилення засобів виявлення й ураження дронів. Прийнято рішення продовжити відбір і комплектування команд, формувати нові штатні підрозділи та усувати наявні недоліки в роботі напрямку перехоплювачів.

Що таке ешелонована система ППО

Ешелонована ППО — це кілька рівнів (ешелонів), які перекривають небо на різних дистанціях і висотах. Якщо ціль не знищили на зовнішньому периметрі, її перехоплює наступний рівень — аж до "останнього рубежу" над містом/об'єктом. Такий підхід мінімізує прориви й підвищує стійкість оборони.

Ешелонована система протидії "Шахедам" включає:

мережа радарів і оптико-електронних спостережних постів, інтегрованих у єдине управління, щоб швидко передавати цілі між елементами ППО. Дальній периметр: патрулювання і перехоплення на підльоті за допомогою БПЛА-перехоплювачів і засобів РЕБ, що збивають або дезорієнтують "Шахед" до входу в щільно заселені райони. Саме розвиток перехоплювальних дронів і підготовка екіпажів — один із пріоритетів ЗСУ.

мобільні вогневі групи з пікапами, кулеметами, ПЗРК, зенітними установками типу VSHORAD/SHORAD (зокрема "Гепард" де доступно) плюс наземні засоби РЕБ. Їхнє завдання — "добирати" ті цілі, що пройшли перший ешелон. Фінальний рубіж ("останнє кільце"): короткодіючі засоби ураження навколо критичних об'єктів та житлової забудови, зосереджені на точковому перехопленні одиночних БПЛА, які прорвалися далі.

Чи реально створити ешелоновану систему ППО по всій Україні

Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", авіаційний експерт Геннадій Хазан розповідає, що ідея проста: універсальної зброї проти російських ударних БПЛА не існує. Тому потрібна ешелонована система — узгоджена робота різних засобів на різних етапах маршруту дрона: від далеких підступів до "останнього рубежу" над містами й критичною інфраструктурою. Він іронічно називає її "Врешті-решт": мовляв, нарешті відходимо від ілюзії одного чудо-рішення (наприклад, лише дронів-перехоплювачів) і переходимо до системного поєднання всього, що маємо.

"Йдеться про всю наявну гаму озброєння Сил оборони України (передусім сил ППО), яку слід чітко систематизувати й застосовувати залежно від ділянки повітряного простору та конкретної задачі. До переліку входять:

Ствольна артилерія;

Великокаліберні кулемети;

Кулемети калібру 7,62 мм;

Антидронові рішення (кінетичні та некінетичні);

Літаки та гелікоптери;

Інші засоби, зокрема радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Ключова думка: не підміняти систему одним інструментом, а забезпечити їхню узгоджену роботу на різних ешелонах — залежно від дистанції, висоти, швидкості та профілю цілі", — пояснює Фокусу Хазан.

За словами експерта, усі перелічені засоби в Україні вже застосовують, однак подекуди це відбувається несистемно.

Рішення Головнокомандувача ЗСУ — зібрати все в єдину логіку й побудувати повноцінну ешелоновану оборону: на кожному етапі входу БПЛА в повітряний простір України мають працювати свої профільні засоби ураження і РЕБ. Це, за оцінкою Хазана, правильна тактика. За його обережним формулюванням, Збройні сили вже почали її впроваджувати.

"За нинішніми оцінками, "мертвих зон" немає: ті чи інші елементи ППО присутні по всій країні. Україна нині практично перекрита: навіть у гірських районах розгорнуті системи ППО, які час від часу застосовують проти повітряних об'єктів, що прямують у бік Закарпаття", — каже експерт.

У підсумку, ешелонована оборона — це не "суперзброя", а організація і синхронізація вже наявних спроможностей: від кулеметів і артилерії до РЕБ, авіації та антидронів.

"Врешті-решт йдеться про систему, яка на кожному кільці оборони підвищує шанси стабільно збивати "Шахеди" по всій Україні", — підсумовує Хазан.

