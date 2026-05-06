"Міна уповільненої дії" для Зеленського: чим небезпечні санкції проти Богдана та інших українців

Після введення санкцій РНБО проти колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана, які сам він пов'язує з публікацією "плівок Міндіча", Фокус розбирався, чому механізм, створений для боротьби з терористами і зовнішніми загрозами, дедалі частіше застосовують проти громадян України, і в чому експерти вбачають головний ризик такої практики для самої влади.

Станом на березень 2026 року під санкціями РНБО перебувають 12 474 фізичні особи із 77 країн світу, серед яких 9 242 росіянина та 1 191 українець. Подвійне громадянство мають 576 підсанкційних осіб, ще 9 осіб — потрійне, свідчать дані дослідження YouControl.

У 2025 році під дію санкцій потрапили 25 персон, які є діючими ФОПами, серед них Костянтин Жеваго, а також фігуранти "Міндічгейту": Тимур Міндіч і Олександр Цукерман.

Строк дії санкцій щодо фізичних осіб неоднаковий: від 3 років до безстрокових обмежень. Аналіз даних Державного реєстру санкцій станом на 6 березня 2026 року засвідчив вісім різних строків їх застосування. Для більшості фізичних осіб санкції встановлено на 10 років — це 61% від проаналізованого переліку (7 659 осіб). Ще 2 257 осіб (18%) перебувають під санкціями на 5 років.

Безстрокові обмежувальні заходи застосовано до 1 914 осіб. Для 585 фізичних осіб санкції діятимуть 50 років, а для ще 30 — 3 роки. Санкції строком на 30 років введено проти 7 осіб, шестеро з яких є служителями Російської православної церкви.

Десять років санкцій проти колишньої правої руки президента

Днями санкційний список поповнився ще кількома персонами, серед яких опинився колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан. Його колишній шеф Володимир Зеленський ввів проти нього 10-річні санкції з усіма наслідками, що випливають.

Як ідеться на сайті президента, дії осіб, проти яких запроваджено санкції, "загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України". Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна.

За кілька днів після цього Богдан, який наразі перебуває в Австрії, прокоментував це рішення президента, заявивши, що проти нього запровадили санкції через поширення "плівок Міндіча".

"З юридичної точки зору я отримав санкції у справі "плівок Міндіча". Тобто я — той самий Андрій, який там записаний, хоча я, як раніше писав, подав заяву про звільнення в лютому 2020 року", — каже Богдан.

За його словами, його підозрюють у передачі журналістам "плівок", однак прямо підтверджувати це він не став. Водночас ексглава ОП переконаний, що санкції проти нього запровадили "не за злочин, а за критику влади та оприлюднення інформації, яку публікували журналісти, що системно критикували керівництво країни".

Він також заявив, що за офіційним формулюванням про "системну дискредитацію вищого керівництва держави" насправді ховається історія з публікацією корупційних розмов українських чиновників.

Санкції призначені для терористів

Хай там як, він не перший і, напевно, не останній, хто потрапив до цього списку. Там уже зібралася велика компанія з українських бізнесменів, політиків, журналістів, нардепів і навіть колишнього президента України Петра Порошенка, завдяки якому взагалі з'явився санкційний список. Закон "Про санкції" був ухвалений у вересні 2014 року парламентом як міра впливу після окупації Криму і частин Донецької та Луганської областей, а через місяць був підписаний Порошенком, який і сам через 9 років потрапив під його дію.

По суті, санкції планувалося запроваджувати проти ворогів держави ззовні, але так вийшло, що тепер їх запроваджують і проти громадян України, причому без слідства і суду. З юридичної точки зору закон не забороняє вводити санкції проти громадян України. Але за умови, що вони належать до категорії осіб, які займаються терористичною діяльністю. Ось тільки чіткого нормативного визначення такої діяльності не існує.

"За законом, це діяльність, спрямована на терористичні акти: просування ідеології тероризму, фінансування, сприяння тероризму, а також пропаганда російського режиму і агресії РФ проти України. У законі відсутнє пряме положення про застосування санкцій до громадян України, що призводить до колізії з нормами Конституції. А головне, ніхто не контролює процес введення санкцій: на якій підставі це було зроблено, які докази терористичної діяльності є і так далі. І оскаржити це рішення у Верховному Суді нереально", — говорить Фокусу юрист Валентин Сєрков.

Але при цьому це не заважає їх вводити проти українців. Після того як трохи більше ніж рік тому під санкції потрапив Порошенко, Гельсінська правозахисна група зробила акцент на тому, що громадяни України та іноземці, які перебувають під юрисдикцією України або дружніх країн, з якими є угоди про видачу, не можуть бути піддані санкціям.

Як зазначили в організації, санкції — це міжнародно-правовий механізм, який одна держава застосовує проти іншої. Застосовувати їх до своїх громадян можна тільки в разі, якщо ті переховуються на ворожих територіях і в держави немає інших способів притягнути їх до відповідальності.

"Дії президента Зеленського — це не санкції в їх міжнародно-правовому розумінні, а позасудова розправа над політичними опонентами. Такі дії президента є незаконними та свавільними. Це підміна правоохоронної та судової системи директивним управлінням", — ідеться в заяві.

Санкції тягнуть за собою серйозні обмеження прав, але жодної з необхідних гарантій (справедливий суд, презумпція невинуватості, право на захист тощо) дотримано не було. Використання санкцій замість розслідування і справедливого судового процесу означає руйнування демократії в Україні, резюмували правозахисники. Але процес зупинити не вдалося.

Санкції — міна уповільненої дії

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що Зеленський через свій темперамент любить швидкі та сильні рішення. Санкції в цьому плані просто ідеальні для нього. На його думку, хтось весь час підказав президенту такий варіант, найімовірніше, попередній секретар РНБО (Олексій Данілов. — Прим. ред.).

"У підсумку, вперше санкції ввели проти Медведчука, і це, звичайно, Зеленському дуже сподобалося. Швидко, без усіляких багаторічних судових позовів, запроваджуються дуже сильні обмеження, і результат очевидний, причому дуже швидко. Але якщо через якийсь час, особливо коли Зеленський відійде від влади, почнуть ці санкції скасовувати в судовому порядку, ось тоді ті, проти кого вводили санкції, можуть подавати зустрічні позови вже проти самого Зеленського", — таку думку висловив політолог у коментарі Фокусу.

За словами Фесенка, це може статися тоді, коли він уже не буде президентом. Тільки тоді шанси оскаржити рішення про санкції у них будуть досить високі. Поки він президент, навряд чи є якась перспектива.

"Ба більше, у тих, хто сьогодні перебуває під санкціями, у майбутньому можуть з'явитися реальні шанси не тільки оскаржити ці рішення в судах, а й спробувати повернути цей "бумеранг" уже проти самого Зеленського. І Порошенко, і Богдан цілком можуть звинуватити його в перевищенні повноважень і зловживанні владою. У цьому, на мій погляд, і полягає головний ризик для президента в довгостроковій перспективі. Не в тому, що санкції скасують зараз — поки Зеленський залишається при владі, вони, найімовірніше, продовжать діяти. Небезпека в іншому: після завершення президентського терміну ці рішення можуть стати підставою вже для справ проти нього самого", — вважає експерт.

На думку Фесенка, використання санкцій як політичного інструменту може обернутися серйозними наслідками для самої влади. Він переконаний, що ті, хто колись запропонував Зеленському цей механізм і продовжує підтримувати його застосування, фактично закладають для президента "міну уповільненої дії".

"Зараз багато юристів вважають, що рішення про санкції проти громадян України, особливо там, де санкції, на відміну, наприклад, від того, що було з Медведчуком, не дуже вмотивовані і можуть сприйматися як інструмент політичного переслідування", — підкреслив політолог.

Варто зазначити, що ще в лютому 2026 року президент України ухвалив рішення про запровадження санкцій проти Лукашенка через його підтримку Росії у війні проти України. Тоді обмежувальні заходи мали комплексний характер і передбачали, зокрема, блокування активів, обмеження економічної діяльності та низку інших заборон, спрямованих на мінімізацію будь-яких зв'язків із підсанкційною особою.

Того ж місяця Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 9 російських спортсменів і президента ФІДЕ Аркадія Дворковича.