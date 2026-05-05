"Починаю своє розслідування": Богдан уперше публічно відреагував на санкції та пообіцяв відповідь

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан, який віднедавна опинився під санкціями, зробив першу офіційну заяву.

Уперше після того, як 2 травня 2026 року президент Володимир Зеленський запровадив проти Богдана і ще кількох осіб санкції строком на 10 років, його колишній соратник заявив, що не має наміру терпіти таку есправедливість, про що розповів в Instagram.

За його словами, він провів швидке розслідування, яке показало, що причиною накладення санкцій стало поширення серед журналістів "плівок Міндіча".

"Складна конструкція щодо оприлюднення корупційних розмов чиновників захована за юридичною фразою "за ситемну дискредитацію вищого керівництва держави. Тобто просто за критику влади, за правду, які опублікували ті самі журналісти, які постійно і системно критикували мене", — констатує Богдан.

За його словами, такий випадок — свого роду прецедент.

"Не дивлячись на загальний ідіотизм такого твердження, задумайтеся: вперше у світовій історії санкції, покарання, накладені не за корупцію, а за боротьбу з корупцією, за протидію корупції. З юридичної точки зору я отримав санкції у справі "плівок Міндіча". Тобто я є той самий "Андрій", який там записаний, хоча я написав заяву на звільнення в лютому 2020 року", — продовжує автор відео.

Богдан підкреслив, що вже прийняв для себе рішення, що робити далі.

"Оскільки іншого шляху, окрім того, як боротися з цією несправедливістю, у мене не лишилося, я розпочинаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення винесення та застосування санкцій щодо Андрія Богдана. І обіцяю всім: посадові особи, які мали відношення до вчинення цього злочину або певним чином перешкоджали з'ясуванню правди, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Санкції так санкції!"

Ще в грудні 2021 року в інтерв'ю Дмитру Гордону Богдан розповідав, що чинна влада вимагає хабарі, а також погрожує політикам чи бізнесменам санкціями РНБО.

Нагадаємо, ще в лютому 2026 року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про запровадження санкцій проти Олександра Лукашенка через його підтримку Росії у війні проти України. Тоді обмежувальні заходи мали комплексний характер і передбачали, зокрема, блокування активів, обмеження економічної діяльності та низку інших заборон, спрямованих на мінімізацію будь-яких зв'язків із підсанкційною особою.

Того ж місяця Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 9 російських спортсменів і президента ФІДЕ Аркадія Дворковича.