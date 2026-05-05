"Начинаю свое расследование": Богдан впервые публично отреагировал на санкции и пообещал ответ

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который с недавних пор оказался под санкциями, сделал первое официальное заявление.

Впервые после того, как 2 мая 2026 года президент Владимир Зеленский ввел против Богдана и еще нескольких лиц санкции сроком на 10 лет, его бывший соратник заявил, что не намерен терпеть подобную есправедливость, о чем рассказал в Instagram.

По его словам, он провел быстрое расследование, которое показало, что причиной наложения санкция стало распространение среди журналистов "пленок Миндича".

"Сложная конструкция касательно обнародования коррупционных разговоров чиновников спрятана за юридической фразой "за ситемную дискредитацию высшего руководства государства. То есть просто за критику власти, за правду, которые опубликовали те же журналисты, которые постоянно и системно критиковали меня", — констатирует Богдан.

Відео дня

По его словам, такой случай — своего рода прецедент.

"Несмотря на общий идиотизм такого утверждения, задумайтесь: впервые мировой истории санкции , наказание, наложены не за коррупцию, а за борьбу с коррупцией, за противодействие коррупции. С юридической точки зрения я получил санкции по делу "пленок Миндича". То есть я есть тот самый "Андрей", который там записан, хотя я написал заявление на увольнение в феврале 2020 года", — продолжает автор видео.

Богдан подчеркнул, что уже принял для себя решение, что делать дальше.

"Поскольку другого пути , кроме того, как бороться с этой несправедливостью, у меня не осталось, я начинаю свое независимое адвокатское расследование обстоятельств совершения уголовного преступления вынесения и применения санкций относительно Андрея Богдана. И обещаю всем: должностные лица, которые имели отношние к совершению этого преступления или определенным образом препятствовали выяснению правды, будут привлечены к уголовной ответственности. Санкции так санкции!"

Еще в декабре 2021 года в интервью Дмитрию Гордону Богдан рассказывал, что действующая власть вымогает взятки, а также угрожает политикам или бизнесменам санкциями СНБО.

Напомним, еще в феврале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский принял решение о введении санкций против Александра Лукашенко из-за его поддержки России в войне против Украины. Тогда ограничительные меры имели комплексный характер и предусматривали, в частности, блокирование активов, ограничение экономической деятельности и ряд других запретов, направленных на минимизацию любых связей с подсанкционным лицом.

В том же месяце Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против 9 российских спортсменов и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.