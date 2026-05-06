"Мина замедленного действия" для Зеленского: чем опасны санкции против Богдана и других украинцев

После введения санкций СНБО против бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана, которые сам он связывает с публикацией "плёнок Миндича", Фокус разбирался, почему механизм, созданный для борьбы с террористами и внешними угрозами, всё чаще применяется против граждан Украины и в чём эксперты видят главный риск такой практики для самой власти.

По состоянию на март 2026 года под санкциями СНБО находятся 12 474 физических лица из 77 стран мира, среди которых 9 242 россиянина и 1 191 украинец. Двойное гражданство имеют 576 подсанкционных лиц, ещё 9 человек — тройное, свидетельствуют данные исследования YouControl.

В 2025 году под действие санкций попали 25 персон, которые являются действующими ФЛП, среди них Константин Жеваго, а также фигуранты "Миндичгейта": Тимур Миндич и Александр Цукерман.

Срок действия санкций в отношении физических лиц неодинаков: от 3 лет до бессрочных ограничений. Анализ данных Государственного реестра санкций по состоянию на 6 марта 2026 года показал восемь различных сроков их применения. Для большинства физических лиц санкции установлены на 10 лет — это 61% от проанализированного перечня (7 659 человек). Ещё 2 257 человек (18%) находятся под санкциями на 5 лет.

Бессрочные ограничительные меры применены к 1 914 лицам. Для 585 физических лиц санкции будут действовать 50 лет, а для ещё 30 — 3 года. Санкции сроком на 30 лет введены против 7 лиц, шестеро из которых являются служителями Русской православной церкви.

Десять лет санкций против бывшей правой руки президента

На днях санкционный список пополнился ещё несколькими персонами, среди которых оказался бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. Его бывший шеф Владимир Зеленский ввёл против него 10-летние санкции со всеми вытекающими последствиями.

Как говорится на сайте президента, действия лиц, против которых введены санкции, "угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины". Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Через несколько дней после этого Богдан, который в настоящее время находится в Австрии, прокомментировал данное решение президента, заявив, что против него ввели санкции за распространение "плёнок Миндича".

"С юридической точки зрения я получил санкции по делу "плёнок Миндича". То есть я — тот самый Андрей, который там записан, хотя я, как ранее писал, подал заявление об увольнении в феврале 2020 года", — говорит Богдан.

По его словам, его подозревают в передаче журналистам "плёнок", однако прямо подтверждать это он не стал. При этом экс-глава ОП убеждён, что санкции против него ввели "не за преступление, а за критику власти и обнародование информации, которую публиковали журналисты, системно критиковавшие руководство страны".

Он также заявил, что за официальной формулировкой о "системной дискредитации высшего руководства государства" на самом деле скрывается история с публикацией коррупционных разговоров украинских чиновников.

Санкции предназначены для террористов

Как бы то ни было, он не первый и, наверное, не последний, кто попал в этот список. Там уже собралась большая компания из украинских бизнесменов, политиков, журналистов, нардепов и даже бывшего президента Украины Петра Порошенко, благодаря которому вообще появился санкционный список. Закон "О санкциях" был принят в сентябре 2014 года парламентом как мера воздействия после оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, а через месяц был подписан Порошенко, который и сам через 9 лет попал под его действие.

По сути, санкции планировалось вводить против врагов государства извне, но так получилось, что теперь их вводят и против граждан Украины, причём без следствия и суда. С юридической точки зрения закон не запрещает вводить санкции против граждан Украины. Но при условии, что они относятся к категории лиц, занимающихся террористической деятельностью. Вот только чёткого нормативного определения такой деятельности не существует.

"По закону, это деятельность, направленная на террористические акты: продвижение идеологии терроризма, финансирование, содействие терроризму, а также пропаганда российского режима и агрессии РФ против Украины. В законе отсутствует прямое положение о применении санкций к гражданам Украины, что приводит к коллизии с нормами Конституции. А главное, никто не контролирует процесс введения санкций: на каком основании это было сделано, какие доказательства террористической деятельности есть и так далее. И обжаловать это решение в Верховном Суде нереально", — говорит Фокусу юрист Валентин Серков.

Но при этом это не мешает их вводить против украинцев. После того как немногим более года назад под санкции попал Порошенко, Хельсинская правозащитная группа сделала акцент на том, что граждане Украины и иностранцы, находящиеся под юрисдикцией Украины или дружественных стран, с которыми есть соглашения о выдаче, не могут быть подвергнуты санкциям.

Как отметили в организации, санкции — это международно-правовой механизм, который одно государство применяет против другого. Применять их к своим гражданам можно только в случае, если те скрываются на враждебных территориях и у государства нет других способов привлечь их к ответственности.

"Действия президента Зеленского — это не санкции в их международно-правовом понимании, а внесудебная расправа над политическими оппонентами. Такие действия президента являются незаконными и произвольными. Это подмена правоохранительной и судебной системы директивным управлением", — говорится в заявлении.

Санкции влекут серьёзные ограничения прав, но ни одна из необходимых гарантий (справедливый суд, презумпция невиновности, право на защиту и др.) соблюдена не была. Использование санкций вместо расследования и справедливого судебного процесса означает разрушение демократии в Украине, резюмировали правозащитники. Но процесс остановить не удалось.

Санкции — мина замедленного действия

Политолог Владимир Фесенко отметил, что Зеленский в силу своего темперамента любит быстрые и сильные решения. Санкции в этом плане просто идеальны для него. По его мнению, кто-то всё время подсказал президенту такой вариант, скорее всего, предыдущий секретарь СНБО (Алексей Данилов. — Прим. ред.).

"В итоге, впервые санкции ввели против Медведчука, и это, конечно, Зеленскому очень понравилось. Быстро, без всяких многолетних судебных тяжб, вводятся очень сильные ограничения, и результат налицо, причём очень быстро. Но если через какое-то время, особенно когда Зеленский отойдёт от власти, начнут эти санкции отменять в судебном порядке, вот тогда те, против кого вводили санкции, могут подавать встречные иски уже против самого Зеленского", — такое мнение высказал политолог в комментарии Фокусу.

По словам Фесенко, это может произойти тогда, когда он уже не будет президентом. Только тогда шансы оспорить решения о санкциях у них будут достаточно высоки. Пока он президент, вряд ли есть какая-то перспектива.

"Более того, у тех, кто сегодня находится под санкциями, в будущем могут появиться реальные шансы не только оспорить эти решения в судах, но и попытаться вернуть этот "бумеранг" уже против самого Зеленского. И Порошенко, и Богдан вполне могут обвинить его в превышении полномочий и злоупотреблении властью. В этом, на мой взгляд, и заключается главный риск для президента в долгосрочной перспективе. Не в том, что санкции отменят сейчас — пока Зеленский остаётся у власти, они, скорее всего, продолжат действовать. Опасность в другом: после завершения президентского срока эти решения могут стать основанием уже для дел против него самого", — считает эксперт.

По мнению Фесенко, использование санкций как политического инструмента может обернуться серьёзными последствиями для самой власти. Он убеждён, что те, кто когда-то предложил Зеленскому этот механизм и продолжает поддерживать его применение, фактически закладывают для президента "мину замедленного действия".

"Сейчас многие юристы считают, что решения о санкциях против граждан Украины, особенно там, где санкции в отличие, например, от того, что было с Медведчуком, не очень мотивированы и могут восприниматься как инструмент политического преследования", — подчеркнул политолог.

Стоит отметить, что ещё в феврале 2026 года президент Украины принял решение о введении санкций против Лукашенко из-за его поддержки России в войне против Украины. Тогда ограничительные меры имели комплексный характер и предусматривали, в частности, блокирование активов, ограничение экономической деятельности и ряд других запретов, направленных на минимизацию любых связей с подсанкционным лицом.

В том же месяце Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против 9 российских спортсменов и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.