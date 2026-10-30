За "придатний" доведеться відповісти: чи зупинить посилення контролю ВЛК мобілізацію хворих

Десять хвилин на медичний огляд — і людина з серйозним захворюванням може опинитися на шляху до навчального центру, не встигнувши оскаржити відмітку "придатний". У ЗСУ обіцяють посилити контроль за ВЛК та карати за фіктивні висновки. Чому комісії не завжди враховують стан здоров’я військовозобов'язаних і що потрібно змінити, щоб перевірки захищали людей, — з'ясовував Фокус.

ЗСУ посилюють контроль за роботою ВЛК та ТЦК, щоб запобігти корупції, фіктивним медичним висновкам та незаконній мобілізації людей із захворюваннями. Обіцяють перевіряти рішення комісій та притягати винних до відповідальності.

"Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою військово-медичних комісій при ТЦК та СП. Наказ спрямований на підвищення якості медичних оглядів військовозобов’язаних, запобігання призову на військову службу громадян, які за станом здоров’я не можуть її проходити, а також запобігання будь-яким проявам корупції під час мобілізаційних заходів", — повідомили в Генштабі.

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Запроваджується постійний контроль за рішеннями ВЛК, щоб перевіряти, наскільки обґрунтовано людей визнають придатними до військової служби. Особливу увагу приділятимуть військовозобов’язаним із хронічними захворюваннями, які можуть загостритися під час служби. За фіктивні або недбалі медичні висновки лікарі та медичні заклади нестимуть відповідальність. За результатами моніторингу планується проводити перевірки роботи військово-лікарських комісій.

"Для голів та членів ВЛК при ТЦК та СП регулярно організовуватимуться спеціальні курси, зокрема щодо сучасних стандартів діагностики під час медичних оглядів. Крім того, посилюється нагляд за тим, як посадові особи ТЦК та СП направляють військовозобов’язаних на медичні огляди, оформлюють документи та вносять інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — йдеться в коментарі.

Вже дуже давно щодо дій ВЛК при ТЦК надходило безліч скарг від тих, хто через стан здоров’я не міг бути мобілізований або взагалі був звільнений з військової служби, але лікарі визнавали їх придатними. Наприклад, омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що протягом 2025 року до Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло понад 1 700 звернень від громадян щодо можливих порушень під час проходження ВЛК. І, як підкреслював сам омбудсмен, військовозобов’язані не мають реальної можливості оперативно переглянути висновок ВЛК після мобілізації.

"Теоретично це працює, фактично — ні. Немає можливості оскаржити рішення ВЛК, якщо тебе відразу визнали придатним або обмежено придатним. Людина не може відразу скористатися правом на оскарження на рівні обласної чи центральної ВЛК", — сказав Лубінець.

Омбудсмен не уточнив, але, як свідчить практика, тих, кого співробітники ТЦК затримують на вулицях, одразу везуть до ВЛК, що в деяких випадках займає близько 10 хвилин. А після цього одразу саджають у мікроавтобус і везуть або до ТЦК, або ж одразу до навчального центру. Оскаржити висновки комісії неможливо.

Хоча в постанові Кабміну № 560 від 2024 року, яка визначає детальний порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації, зазначено, що після медичного огляду військовозобов’язаному, який підлягає мобілізації, оформлюється повістка про призов на військову службу за мобілізацією та відправлення до місця проходження військової служби — так зване мобілізаційне розпорядження. Якщо після ВЛК людину просто садять у транспорт і відправляють до навчального центру, не оформивши належним чином її призов та відправлення, це є порушенням закону. І, таким чином, до армії потрапляють хворі з відкритою формою туберкульозу, гепатиту, зі шизофренією — список величезний. А ВЛК при Богодухівському ТЦК Харківської області визнав придатним до служби чоловіка з трьома ампутованими пальцями правої руки.

Як розповіла народна депутатка Юлія Яцик, до штурмових бригад ЗСУ через ВЛК потрапляють чоловіки вагою 30 кг або з 3–4 стадією онкології. Вона зазначила, що вже рік як законопроект про відповідальність ТЦК та ВЛК не виноситься на голосування парламенту у другому читанні.

Мобілізація в Україні: основні проблеми медичної комісії

Як зазначають юристи, лікарі ВЛК не несуть реального покарання за свої дії. У деяких випадках застосовується дисциплінарна відповідальність, за окремими епізодами порушувалися кримінальні справи. Але здебільшого такі справи закінчуються штрафами. Навіть справи про хабарі іноді закінчуються штрафами. Людина сплачує штраф, робить пожертву на користь ЗСУ і після цього продовжує працювати на колишньому місці.

При цьому практично кожне друге звернення до адвоката стосується саме висновків ВЛК. Але не у всіх випадках винні лікарі з комісій, розповідає Фокусу адвокат Роман Ліхачов.

Перша проблема — люди не завжди розуміють, як працює ВЛК. Комісія оцінює не лише наявність захворювання, а й ступінь його прояву. Наприклад, якщо у людини астма, це не означає, що її автоматично визнають непридатною до служби. Все залежить від тяжкості захворювання та частоти нападів. Одна справа, коли людина регулярно задихається, і зовсім інша — коли останній напад був п’ять років тому.

"Дуже погано, якщо немає запису про хворобу, якщо людина давно не зверталася до лікарів. При цьому багато людей займаються самолікуванням. У результаті у них немає медичних документів, що підтверджують стан здоров’я", — зазначає адвокат.

І коли людина потрапляє на ВЛК, медичний огляд іноді триває всього десять хвилин. Лікар перевіряє електронну медичну систему, переглядає історію звернень і запитує про скарги.

"Якщо людина роками не зверталася до лікарів, лікарю ВЛК складно документально обґрунтувати рішення про непридатність або обмежену придатність. Крім того, самі лікарі побоюються перевірок з боку правоохоронних органів. Тому деякі вважають за краще визнати людину придатною, щоб не створювати собі додаткових проблем", — підкреслює адвокат.

Друга проблема, за словами юриста, — відповідальність військових частин. Коли людину направляють до військової частини, там також мають оцінювати її стан здоров’я.

"Наприклад, мені відомий випадок, коли чоловіка з вираженим косоокістю визнали придатним і направили до стрілецького підрозділу. У військовій частині медик оглянув його, після чого чоловіка не прийняли й відправили назад до ТЦК на повторну ВЛК. Виникає питання: як проводився первинний медичний огляд і чому людину визнали придатною? Якщо військова частина приймає людину з очевидними проблемами зі здоров’ям, це відповідальність самої частини. Особливо якщо захворювання було відомо і відображено в медичних документах", — розповідає Ліхачов.

Бувають також випадки, коли людей із серйозними психічними захворюваннями направляють на підготовку, хоча вони не можуть її нормально пройти. Такі ситуації також викликають питання щодо ВЛК та військових частин.

Більше 50 % скарг на ВЛК суд задовольняє

Але на цьому проблеми не закінчуються. Людина має отримати на руки висновок ВЛК, але зараз військовозобов’язаним часто не видають документи, що підтверджують рішення комісії. І адвокатам доводиться надсилати адвокатські запити, щоб отримати ці висновки для оскарження рішення.

"Ще одна серйозна проблема полягає в тому, що лікарі часто не хочуть направляти людей на додаткове обстеження, хоча в деяких випадках воно необхідне для об’єктивної оцінки стану здоров’я. Тому що все поставлено на потік, довго, особливо з насильно мобілізованими, не церемоняться", — підкреслює адвокат.

І виходить, що подати скаргу на рішення ВЛК людина може лише після того, як потрапить до частини, якщо її туди візьмуть і не відмовлять. Адже у військових частинах медики вивчають рішення ВЛК і іноді відмовляють тим, кого привезли. Адже виходить така ситуація, що з певним діагнозом людина може служити, але лише на тилових посадах, а її везуть у штурмові бригади. Та й у тилу вже всі місця зайняті, здебільшого тими, кого з різних причин через стан здоров’я не демобілізують.

"За нашою внутрішньою статистикою, понад 50% скарг на дії ВЛК, які ми подаємо, задовольняються. Тобто кожне друге рішення переглядається або скасовується. Це свідчить про те, що проблеми в роботі комісій дійсно існують", — підкреслює адвокат.

Для вирішення цієї ситуації необхідно зменшити навантаження на ВЛК, особливо в прифронтових регіонах, та встановити чіткі критерії визначення придатності до військової служби, вважає Ліхачов. Адже наразі багато формулювань у нормативних документах є недостатньо конкретними. Наприклад, не завжди зрозуміло, що саме вважається важким захворюванням і за яких проявів людину слід визнати придатною, обмежено придатною або непридатною. Там, де немає чітких критеріїв, з’являється простір для недбалості та корупції.

"Щоб зменшити корупційні ризики, необхідно зробити роботу ВЛК максимально прозорою. Наприклад, можна встановити відеоспостереження у приміщеннях комісій із можливістю подальшої перевірки записів у разі виникнення спірних ситуацій. Доступ до перегляду записів повинні мати не тільки представники Військової служби правопорядку, а й незалежні громадські організації, ветеранські об’єднання та журналісти. Тоді можна буде об’єктивно встановити, як саме проходив медичний огляд і які рішення ухвалювалися", — вважає адвокат.

Також необхідно переглянути організацію роботи комісій, але не проводити масову повторну перевірку всіх рішень без розбору. Це може призвести до того, що постраждають люди, які дійсно мають серйозні захворювання.

"Зрозуміло, що співробітники ТЦК працюють в умовах встановлених планів мобілізації. Молодь має певні підстави для відстрочки, багато людей намагаються не виходити з дому, щоб уникнути мобілізації. У результаті виникає навантаження на систему, і іноді намагаються визнати придатними навіть тих, у кого є проблеми зі здоров’ям. Але необхідно навести лад у системі мобілізації, ВЛК та військових частинах. Якщо проблеми не вирішувати зараз, після закінчення війни виникне ще більше запитань до тих, хто приймав рішення та відповідав за мобілізаційні процеси", — констатує Роман Ліхачов.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка з епілепсією визнали придатним до військової служби та направили до десантно-штурмових військ, однак у частині його не прийняли, після чого висадили на дорозі за десятки кілометрів від дому. Відтоді його ніхто не бачив. А зараз неподалік від цього місця в полі виявлено труп. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко та зазначив, що триває розслідування.

Майже п’ять діб провів у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки мешканець Одеси, якого раніше вже знімали з військового обліку через проблеми із зором — у 2020 та 2023 роках. Звільнити його вдалося лише після втручання адвоката та повторного подання медичних документів.