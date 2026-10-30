За "годен" придется ответить: остановит ли усиление контроля ВВК мобилизацию больных

Десять минут на медосмотр — и человек с серьезным заболеванием может оказаться по дороге в учебный центр, не успев оспорить отметку "годен". В ВСУ обещают усилить контроль за ВВК и наказывать за фиктивные заключения. Почему комиссии не всегда учитывают состояние здоровья военнообязанных и что нужно изменить, чтобы проверки защищали людей, — разбирался Фокус.

ВСУ усиливают контроль за работой ВВК и ТЦК, чтобы предотвратить коррупцию, фиктивные медицинские заключения и незаконную мобилизацию людей с заболеваниями. Обещают проверять решения комиссий и привлекать виновных к ответственности.

"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый подписал приказ о существенном усилении контроля за работой военно-медицинских комиссий при ТЦК и СП. Приказ направлен на повышение качества медицинских осмотров военнообязанных, предотвращение призыва на военную службу граждан, которые по состоянию здоровья не могут ее проходить, а также предотвращение любых проявлений коррупции во время мобилизационных мероприятий", — сообщили в Генштабе.

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Вводится постоянный контроль за решениями ВВК, чтобы проверять, насколько обоснованно людей признают годными к военной службе. Особое внимание уделят военнообязанным с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться во время службы. За фиктивные или небрежные медицинские заключения врачи и медучреждения будут нести ответственность. По результатам мониторинга планируется проводить проверки работы военно-врачебных комиссий.

"Для глав и членов ВВК при ТЦК и СП будут регулярно организовываться специальные курсы, в частности по современным стандартам диагностики во время медицинских осмотров. Кроме того, усиливается надзор за тем, как должностные лица ТЦК и СП направляют военнообязанных на медосмотры, оформляют документы и вносят информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", — говорится в комментарии.

Уже очень давно на действия ВВК при ТЦК, поступала масса жалоб от тех, кто по состоянию здоровья не мог быть мобилизован или же вообще был списан с воинской службы, но, врачи их признавали годными. К примеру, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что в течение 2025 года в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило более 1 700 обращений от граждан, касающихся возможных нарушений при прохождении ВВК. И, как подчеркивал сам омбудсмен, военнообязанные не имеют реальной возможности оперативно пересмотреть заключение ВВК после мобилизации.

"Теоретически это работает, фактически — нет. Нет возможности обжаловать решение ВВК, если тебя сразу признали годным или ограниченно годным. Человек не может сразу воспользоваться правом обжалования на уровне областной или центральной ВВК", — сказал Лубинец.

Омбудсмен не уточнил, но как следует из практики, пойманных на улицах сотрудниками ТЦК тут же везут на ВВК, которое занимает в некоторых случаях минут 10. А после этого тут же сажают в бусик и везут или в ТЦК или же сразу в учебку. Обжаловать выводы комиссии нереально.

При том, что в постановление Кабмина №560 от 2024 года, которое определяет детальный порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации, сказано, что после медицинского осмотра военнообязанному, подлежащему мобилизации, оформляется повестка о призыве на военную службу по мобилизации и отправлении к месту прохождения военной службы — так называемое мобилизационное распоряжение. Если после ВВК человека просто помещают в транспорт и отправляют в учебный центр, не оформив надлежащим образом его призыв и отправку, это является нарушением закона. И, таким образом в армию попадают больные с открытой формой туберкулеза, гепатита, с шизофренией — список огромен. А ВВК при Богодуховском ТЦК Харьковской области признал годным к службе мужчину с тремя ампутированными пальцами правой руки.

Как рассказала нардеп Юлия Яцык, в штурмовые бригады ВСУ через ВВК попадают мужчины с весом 30 кг или с 3-4 стадией онкологии. Она отметила, что уже год на голосование парламента во втором чтении не выносят законопроект об ответственности ТЦК и ВВК.

Мобилизация в Украине: основные проблемы врачебной комиссии

Как отмечают юристы, реального наказания за свои действия врачи ВВК не несут. В некоторых случаях применяется дисциплинарная ответственность, по отдельным эпизодам возбуждались уголовные дела. Но в основном такие дела заканчиваются штрафами. Даже дела о взятках иногда заканчиваются штрафами. Человек платит штраф, делает донат на ВСУ и после этого продолжает работать на прежнем месте.

При этом, практически каждое второе обращение к адвокату, касается именно выводов ВВК. Но не во всех случаях виноваты врачи в комиссиях, рассказывает Фокусу адвокат Роман Лихачов.

Первая проблема — люди не всегда понимают, как работает ВВК. Комиссия оценивает не только наличие заболевания, но и степень его проявления. Например, если у человека астма, это не означает, что он автоматически признается непригодным к службе. Все зависит от тяжести заболевания и частоты приступов. Одно дело, когда человек регулярно задыхается, и совсем другое — когда последний приступ был пять лет назад.

"Очень плохо, если нет записи о болезни, если человек давно не обращался к врачам. При этом многие люди занимаются самолечением. В результате у них нет медицинских документов, подтверждающих состояние здоровья", — отмечает адвокат.

И когда человек попадает на ВВК, медицинский осмотр иногда занимает всего десять минут. Врач проверяет электронную медицинскую систему, смотрит историю обращений и спрашивает о жалобах.

"Если человек годами не обращался к врачам, врачу ВВК сложно документально обосновать решение о непригодности или ограниченной пригодности. Кроме того, сами врачи опасаются проверок со стороны правоохранительных органов. Поэтому некоторые предпочитают признать человека годным, чтобы не создавать себе дополнительных проблем", — подчеркивает адвокат.

Вторая проблема, по словам юриста, ответственность воинских частей. Когда человека направляют в воинскую часть, там также должны оценивать его состояние здоровья.

"Например, мне известен случай, когда мужчину с выраженным косоглазием признали годным и направили в стрелковое подразделение. В воинской части медик осмотрел его, после чего мужчину не приняли и отправили обратно в ТЦК на повторную ВВК. Возникает вопрос: как проводился первоначальный медицинский осмотр и почему человека признали годным? Если воинская часть принимает человека с очевидными проблемами со здоровьем, это ответственность самой части. Особенно если заболевание было известно и отражено в медицинских документах", — рассказывает Лихачов.

Бывают и случаи, когда людей с серьезными психическими заболеваниями направляют на подготовку, хотя они не могут нормально ее проходить. Такие ситуации также вызывают вопросы к ВВК и воинским частям.

Более 50% жалоб на ВВК суд удовлетворяет

Но и на этом проблемы не заканчиваются. Человек должен получать на руки заключение ВВК, но сейчас военнообязанным часто не выдают документы, подтверждающие решение комиссии. И адвокатам приходится направлять адвокатские запросы, чтобы получить эти заключения для оспаривания решения.

"Еще одна большая проблема в том, что врачи часто не хотят направлять людей на дообследование, хотя в некоторых случаях оно необходимо для объективной оценки состояния здоровья. Потому что все поставлено на поток, долго, особенно с насильно мобилизованными, не церемонятся", — подчеркивает адвокат.

И получается, что подать жалобу на решение ВВК человек может только попав в часть, если его туда возьмут, и не завернут. Так как в воинских частях медики изучают решения ВВК и иногда заворачивают привезенных. Ведь, получается ситуация, что с определенным диагнозом человек может служить, но только на тыловых должностях, а его везут в штурмовые бригады. Да и в тылу уже все места заняты, в большинстве своем теми, кого по разным причинам по состоянию здоровья не демобилизируют.

"По нашей внутренней статистике, более 50% жалоб на действия ВВК, которые мы подаем, удовлетворяются. То есть каждое второе решение пересматривается или отменяется. Это говорит о том, что проблемы в работе комиссий действительно существуют", — подчеркивает адвокат.

Для решения ситуации необходимо снизить нагрузку на ВВК, особенно в прифронтовых регионах, и установить четкие критерии определения годности к военной службе, считает Лихачов. Так как сейчас многие формулировки в нормативных документах недостаточно конкретны. Например, не всегда понятно, что именно считается тяжелым заболеванием и при каких проявлениях человека следует признать годным, ограниченно годным или непригодным. Там, где нет четких критериев, появляется пространство для халатности и коррупции.

"Чтобы уменьшить коррупционные риски, необходимо сделать работу ВВК максимально прозрачной. Например, можно установить видеонаблюдение в помещениях комиссий с возможностью последующей проверки записей при возникновении спорных ситуаций. Доступ к проверке должны иметь не только представители Военной службы правопорядка, но и независимые общественные организации, ветеранские объединения и журналисты. Тогда можно будет объективно установить, как именно проходил медицинский осмотр и какие решения принимались", — считает адвокат.

Также необходимо пересмотреть организацию работы комиссий, но не устраивать массовую повторную проверку всех решений без разбора. Это может привести к тому, что пострадают люди, которые действительно имеют серьезные заболевания.

"Понятно, что сотрудники ТЦК работают в условиях установленных планов мобилизации. Молодежь имеет определенные основания для отсрочки, многие люди стараются не выходить из дома, чтобы избежать мобилизации. В результате возникает давление на систему, и иногда пытаются признать годными даже тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Но необходимо навести порядок в системе мобилизации, ВВК и воинских частях. Если проблемы не решать сейчас, после окончания войны возникнет еще больше вопросов к тем, кто принимал решения и отвечал за мобилизационные процессы", — констатирует Роман Лихачов.

Ранее Фокус сообщал, что мужчину с эпилепсией признали годным к военной службе и направили в десантно-штурмовые войска, однако в части его не приняли, после чего высадили на дороге в десятках километров от дома. С тех пор его никто не видел. А сейчас, недалеко от этого места в поле обнаружен труп. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко и сказал, что идет расследование.

Почти пять суток провел в террториальном центре комплектования и социальной поддержки житель Одессы, которого ранее уже снимали с воинского учета из-за проблем со зрением — в 2020 и 2023 годах. Освободить его удалось только после вмешательства адвоката и повторного предоставления медицинских документов.