Эпилепсия не стала преградой для ТЦК: мужчину сочли годным, а затем он исчез (видео)

Несмотря на диагноз, комиссия признала мужчину годным, но ни одна воинская часть не захотела его принять, и по дороге домой он исчез.

Мужчину с эпилепсией признали годным к военной службе и направили в десантно-штурмовые войска, однако в части его не приняли, после чего высадили на дороге в десятках километров от дома. С тех пор его никто не видел. Об этом сообщил бывший народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В настоящее время он является внефракционным депутатом.

Согласно информации, 10 августа Сергея Гулого доставили в ТЦК, и военно-медицинская комиссия признала его годным, несмотря на диагноз. Далее мужчину направили в ДШВ, однако в воинскую часть его не приняли – по правилам после этого его должны были вернуть по месту жительства. Гулый жил в Золотоноше, но его отвезли в Шевченковский Звенигородский район, примерно в 140 километрах от дома.

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В ТЦК уверяют, что по дороге мужчина сам попросил высадить его раньше, после чего ушел в неизвестном направлении.

Депутат описывает ход событий иначе. По его словам, Гулого забрали из Золотоноши, привезли в Звенигородку, где он провёл три суток, и за это время его предлагали различным частям – все отказывались, хотя комиссия признала его годным. Уже потом одному из военнослужащих поручили отвезти мужчину в Шевченково.

"Его высадили в 7 вечера без футболки, без телефона, без денег. С тех пор его никто не видел, а сейчас обнаружен труп, найденный в поле", — отметил Гончаренко.

Тело обнаружили в поле. Принадлежит ли оно Сергею Гулому и какова причина смерти, сейчас выясняет следствие — проводится ДНК-экспертиза.

"Но, возможно, этой смерти не случилось бы, если бы человека не высадили на дороге?" — задал вопрос депутат.

Ранее сообщалось, что вечером 19 октября в Печерском ТЦК в Киеве произошла стрельба. В сети писали о четырёх раненых военнослужащих, официальных пояснений от территориального центра комплектования не поступало, однако некоторые подробности сообщила полиция.

Также известно, что прохожие не обязаны участвовать в задержании других граждан исключительно по просьбе сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.