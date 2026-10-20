Епілепсія не стала перепоною для ТЦК: чоловіка визнали придатним, а потім він зник (відео)

Попри діагноз комісія визнала чоловіка придатним, але жодна військова частина брати його не захотіла, і дорогою додому він зник.

Чоловіка з епілепсією визнали придатним до військової служби та направили до десантно-штурмових військ, однак у частині його не прийняли, після чого висадили на дорозі за десятки кілометрів від дому. Відтоді його ніхто не бачив. Про це повідомив колишній народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Наразі він є позафракційним.

Згідно з інформацією, 10 серпня Сергія Гулого доставили до ТЦК, і військово-лікарська комісія визнала його придатним попри діагноз. Далі чоловіка направили до ДШВ, проте у військовій частині його не взяли – за правилами після цього мали повернути за місцем проживання. Жив Гулий у Золотоноші, але повезли його до Шевченкового Звенигородського району, приблизно за 140 кілометрів від дому.

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У ТЦК запевняють, що дорогою чоловік сам попросив висадити його раніше, після чого пішов у невідомому напрямку.

Нардеп описує послідовність подій інакше. За його словами, Гулого забрали із Золотоноші, привезли до Звенигородки, де він провів три доби, і за цей час його пропонували різним частинам – усі відмовлялися, хоча комісія визнала його придатним. Уже потім одному з військовослужбовців доручили відвезти чоловіка до Шевченкового.

"Його висаджують в 7 вечора без футболки, без телефона, без грошей. З тих пір його ніхто не бачив, а зараз є тіло, яке знайдено в полі", – зазначив Гончаренко.

Тіло виявили в полі. Чи належить воно Сергієві Гулому та якою була причина смерті, зараз з'ясовує слідство – триває ДНК-експертиза.

"Але можливо цієї смерті б не настало, якби людину не висадили на дорозі?" – поставив питання депутат.

Раніше повідомлялося, що ввечері 19 жовтня в Печерському ТЦК у Києві сталася стрілянина. У мережі писали про чотирьох поранених військовослужбовців, офіційних пояснень від територіального центру комплектування не було, проте частину деталей розповіла поліція.

Також відомо, що перехожі не зобов'язані долучатися до затримання інших громадян лише на прохання працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.