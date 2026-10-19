У Києві чоловік почав стрілянину у терцентрі комплектування: є поранені, — соцмережі (відео)

Увечері 19 жовтня сталась стрілянина у Печерському ТЦК у Києві, повідомили у мережі. Є інформація про чотирьох поранених військовослужбовців. Офіційних пояснень представників територіального центру комплектування поки немає, але поліція розповіла деякі деталі.

Стрілянина у ТЦК сталась близько 19 год 19 жовтня, написав у Telegram-каналі журналіст Роман Бочкала. На відео з місця подій — дві машини швидкої допомоги та автомобіль поліції Згідно з даними у мережі, невідомий чоловік відкрив вогонь, коли його привезли у Печерський територіальний центр комплектування. Чотирьом постраждалим лікарі надали допомогу: про серйозність поранення інформації немає.

Напад на ТЦК — що сталось 19 жовтня у Києві

О 19:55 у Telegram-каналі поліції Києва з'явилась інформація про стрілянину. Правоохоронці підтвердили інформацію про інцидент та про те, що стріляв чоловік, якого привезли в будівлю ТЦК. Також вказано, що отримали поранення троє поліцейських та один військовослужбовець. Наголошується, що проведуть розслідування та встановлять усі деталі стрілянини у ТЦК.

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Стрілянина у Києві — поліція про події у ТЦК на Печерську 19 жовтня Фото: Скриншот

Київський обласний та міський ТЦК, і також Печерський районний ТЦК, поки не інформували про напад на стрілянину у Києві та про напад на військкомів.

Фокус писав про інші напади на ТЦК, які стались у 2026 році. Один з випадків стався у квітні у Вінниці. Як повідомили медіа та правоохоронці, чоловік кинувся з предметом, схожим на ніж, на військовослужбовців, які намагались перевірити військово-облікові документи. Чоловік вдарив двох військових, один з яких отримав проникаюче поранення у живіт, інший — легші травми. Нападника арештували, а у ТЦК уточнили, що він перебував у розшуку з 2025 року.

Інші схожі інциденти відбулись, наприклад, у Львові. Як розповіли медіа, чоловік також використав ніж, а поліцейські у відповідь вистрелили. Поранений військовий ТЦК помер у лікарні, а нападника затримали. У серпні — ще один напад з використанням ножа. Інцидент відбувся в Одесі: невідомий громадянин вдарив ножем представника ТЦК. У військкоматі згодом повідомили, що жертва нападу — ветеран, який отримав пораненя на фронті та був переведений на службу у військкомат.

Нагадуємо, нардеп відреагував на збройні напади на військових ТЦК та заявив, які методи оборони їм можна використовувати.