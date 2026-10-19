В Киеве мужчина открыл стрельбу в терцентре комплектования: есть раненые, — соцсети (видео)

Вечером 19 октября в Печерском ТЦК в Киеве произошла стрельба, сообщили в сети. Имеется информация о четырёх раненых военнослужащих. Официальных комментариев от представителей территориального центра комплектования пока нет, но полиция сообщила некоторые подробности.

Стрельба в ТЦК произошла около 19:00 19 октября, сообщил в Telegram-канале журналист Роман Бочкала. На видео с места событий — две машины скорой помощи и полицейский автомобиль. Согласно данным в сети, неизвестный мужчина открыл огонь, когда его привезли в Печерский территориальный центр комплектования. Четырем пострадавшим врачи оказали помощь: информации о серьезности ранений нет.

Нападение на ТЦК — что произошло 19 октября в Киеве

В 19:55 в Telegram-канале полиции Киева появилась информация о стрельбе. Правоохранители подтвердили информацию об инциденте и о том, что стрелял мужчина, которого доставили в здание ТЦК. Также указано, что ранения получили трое полицейских и один военнослужащий. Отмечается, что будет проведено расследование и установлены все подробности стрельбы в ТЦК.

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Стрельба в Киеве — полиция о событиях в ТЦК на Печерске 19 октября Фото: Скриншот

Киевский областной и городской ТЦК, а также Печерский районный ТЦК пока не сообщали о нападении со стрельбой в Киеве и о нападении на военкоматы.

Фокус писал о других нападениях на ТЦК, произошедших в 2026 году. Один из случаев произошел в апреле в Виннице. Как сообщили СМИ и правоохранительные органы, мужчина бросился с предметом, похожим на нож, на военнослужащих, которые пытались проверить военно-учетные документы. Мужчина ударил двух военных, один из которых получил проникающее ранение в живот, другой — более лёгкие травмы. Нападающего арестовали, а в ТЦК уточнили, что он находился в розыске с 2025 года.

Другие подобные инциденты произошли, например, во Львове. Как сообщили СМИ, мужчина также применил нож, а полицейские в ответ открыли огонь. Раненый военнослужащий ТЦК скончался в больнице, а нападавшего задержали. В августе — ещё одно нападение с использованием ножа. Инцидент произошёл в Одессе: неизвестный гражданин ударил ножом представителя ТЦК. В военкомате позже сообщили, что жертва нападения — ветеран, получивший ранение на фронте и переведенный на службу в военкомат.

Напоминаем, что народный депутат отреагировал на вооруженные нападения на военнослужащих ТЦК и указал, какие методы обороны им можно применять.