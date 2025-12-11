Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Магнітна буря в 6 балів: як метеозалежним пережити 11 грудня

Магнітні бурі в грудні — магнітна буря 11 грудня
Сьогодні Землю накрила сильна магнітна буря | Фото: NASA’s Scientific Visualization Studio and NASA DRIVE Science Center for Geospace Storms

11 грудня Землю накрила шестибальна магнітна буря, яку на собі вже відчули метеозалежні люди.

За даними Британської геологічної служби, сонячна активність із К-індексом 6 (червоний рівень) дійсно здатна впливати на здоров'я людини. У такі дні багато хто скаржиться на втому, підвищену дратівливість, головний біль тощо.

"Винуватцями" нинішньої магнітної бурі стали кілька корональних вибухів маси, що спостерігалися під час відходу від Сонця 8-9 грудня, які вплинули на Землю на найближчі кілька днів.

12 грудня ситуація стабілізується, і К-індекс становитиме 3 (зелений рівень).

Що таке К-індекс

К-індекс застосовується для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9, де значення 0 означає відсутність геомагнітної активності, а значення 9 означає екстремальний геомагнітний шторм.

Відео дня

Він ґрунтується на даних, що надаються Центром прогнозування космічної погоди з використанням щохвилинних даних низки наземних магнітометрів, які передають дані в режимі, близькому до реального часу. Ці обсерваторії розташовані в США, Канаді, Великій Британії, Німеччині та Австралії.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Як полегшити вплив магнітних бур на самопочуття

Симптомами впливу магнітних бур можуть бути головний біль, перепади настрою та артеріального тиску, порушення сну і зниження працездатності. Медики клініки святого Іоанна давали поради метеозалежним, які допоможуть уникнути негативної реакції організму на сонячні спалахи:

  • стежити за календарем магнітних бур і коригувати відповідно до нього свій графік;
  • контролювати тиск і вчасно приймати прописані лікарем медикаменти;
  • пити більше води або легких трав'яних чаїв;
  • уникати конфліктів, стресу і перевтоми;
  • обмежити вживання жирних страв і солодощів і додати в раціон більше фруктів, овочів і легких білкових продуктів.
  • вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися — ванна.

Нагадаємо, коли очікувати наступну магнітну бурю в грудні.

Також повідомлялося про сплеск сонячної активності у світі, який може бути пов'язаний зі 100-річним циклом Сонця.