Магнітна буря в 6 балів: як метеозалежним пережити 11 грудня

11 грудня Землю накрила шестибальна магнітна буря, яку на собі вже відчули метеозалежні люди.

За даними Британської геологічної служби, сонячна активність із К-індексом 6 (червоний рівень) дійсно здатна впливати на здоров'я людини. У такі дні багато хто скаржиться на втому, підвищену дратівливість, головний біль тощо.

"Винуватцями" нинішньої магнітної бурі стали кілька корональних вибухів маси, що спостерігалися під час відходу від Сонця 8-9 грудня, які вплинули на Землю на найближчі кілька днів.

12 грудня ситуація стабілізується, і К-індекс становитиме 3 (зелений рівень).

Що таке К-індекс

К-індекс застосовується для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9, де значення 0 означає відсутність геомагнітної активності, а значення 9 означає екстремальний геомагнітний шторм.

Він ґрунтується на даних, що надаються Центром прогнозування космічної погоди з використанням щохвилинних даних низки наземних магнітометрів, які передають дані в режимі, близькому до реального часу. Ці обсерваторії розташовані в США, Канаді, Великій Британії, Німеччині та Австралії.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Як полегшити вплив магнітних бур на самопочуття

Симптомами впливу магнітних бур можуть бути головний біль, перепади настрою та артеріального тиску, порушення сну і зниження працездатності. Медики клініки святого Іоанна давали поради метеозалежним, які допоможуть уникнути негативної реакції організму на сонячні спалахи:

стежити за календарем магнітних бур і коригувати відповідно до нього свій графік;

контролювати тиск і вчасно приймати прописані лікарем медикаменти;

пити більше води або легких трав'яних чаїв;

уникати конфліктів, стресу і перевтоми;

обмежити вживання жирних страв і солодощів і додати в раціон більше фруктів, овочів і легких білкових продуктів.

вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися — ванна.

