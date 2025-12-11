Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Магнитная буря в 6 баллов: как метеозависимым пережить 11 декабря

Магнитные бури в декабре – магнитная буря 11 декабря
Сегодня Землю накрыла сильная магнитная буря | Фото: NASA’s Scientific Visualization Studio and NASA DRIVE Science Center for Geospace Storms

11 декабря Землю накрыла шестибальная магнитная буря, которую на себе уже почувствовали метеозависимые люди.

По данным Британской геологической службы, солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень) действительно способна влиять на здоровье человека. В такие дни многие жалуются на усталость, повышенную раздражительность, головную боль и тому подобное.

"Виновниками" нынешней магнитной бури стали несколько корональных взрывов массы, наблюдавшихся при отходе от Солнца 8-9 декабря, которые оказали влияние на Землю на ближайшие несколько дней.

12 декабря ситуация стабилизируется, и К-индекс составит 3 (зеленый уровень).

Что такое К-индекс

К-индекс применяется для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9, где значение 0 означает отсутствие геомагнитной активности, а значение 9 означает экстремальный геомагнитный шторм.

Відео дня

Он основывается на данных, предоставляемых Центром прогнозирования космической погоды с использованием поминутных данных ряда наземных магнитометров, которые передают данные в режиме, близком к реальному времени. Эти обсерватории расположены в США, Канаде, Великобритании, Германии и Австралии.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Как облегчить влияние магнитных бурь на самочувствие

Симптомами влияния магнитных бурь могут быть головная боль, перепады настроения и артериального давления, нарушение сна и снижение работоспособности. Медики клиники святого Иоанна давали советы метеозависимым, которые помогут избежать негативной реакции организма на солнечные вспышки:

  • следить за календарем магнитных бурь и корректировать согласно ему свой график;
  • контролировать давление и вовремя принимать прописанные врачом медикаменты;
  • пить больше воды или легких травяных чаев;
  • избегать конфликтов, стресса и переутомления;
  • ограничить употребление жирных блюд и сладостей и добавить в рацион больше фруктов, овощей и легких белковых продуктов.
  • утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться – ванна.

Напомним, когда ожидать следующую магнитную бурю в декабре.

Также сообщалось о всплеске солнечной активности в мире, который может быть связан со 100-летним циклом Солнца.