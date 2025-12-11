Магнитная буря в 6 баллов: как метеозависимым пережить 11 декабря

11 декабря Землю накрыла шестибальная магнитная буря, которую на себе уже почувствовали метеозависимые люди.

По данным Британской геологической службы, солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень) действительно способна влиять на здоровье человека. В такие дни многие жалуются на усталость, повышенную раздражительность, головную боль и тому подобное.

"Виновниками" нынешней магнитной бури стали несколько корональных взрывов массы, наблюдавшихся при отходе от Солнца 8-9 декабря, которые оказали влияние на Землю на ближайшие несколько дней.

12 декабря ситуация стабилизируется, и К-индекс составит 3 (зеленый уровень).

Что такое К-индекс

К-индекс применяется для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9, где значение 0 означает отсутствие геомагнитной активности, а значение 9 означает экстремальный геомагнитный шторм.

Відео дня

Он основывается на данных, предоставляемых Центром прогнозирования космической погоды с использованием поминутных данных ряда наземных магнитометров, которые передают данные в режиме, близком к реальному времени. Эти обсерватории расположены в США, Канаде, Великобритании, Германии и Австралии.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Как облегчить влияние магнитных бурь на самочувствие

Симптомами влияния магнитных бурь могут быть головная боль, перепады настроения и артериального давления, нарушение сна и снижение работоспособности. Медики клиники святого Иоанна давали советы метеозависимым, которые помогут избежать негативной реакции организма на солнечные вспышки:

следить за календарем магнитных бурь и корректировать согласно ему свой график;

контролировать давление и вовремя принимать прописанные врачом медикаменты;

пить больше воды или легких травяных чаев;

избегать конфликтов, стресса и переутомления;

ограничить употребление жирных блюд и сладостей и добавить в рацион больше фруктов, овощей и легких белковых продуктов.

утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться – ванна.

Напомним, когда ожидать следующую магнитную бурю в декабре.

Также сообщалось о всплеске солнечной активности в мире, который может быть связан со 100-летним циклом Солнца.