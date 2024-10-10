"Час лікує": дворецький розповів про шанси принца Гаррі повернутися в королівську сім'ю (фото)

Складні стосунки принца Гаррі з батьком і братом стали предметом безлічі спекуляцій. Грант Гарролд вважає, що мир у королівській родині незабаром може настати.

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Колишній дворецький короля Чарльза ІІІ Грант Гарролд, який працював у Букінгемському палаці з 2004-го до 2011 року, висловив свою думку з приводу примирення принца Гаррі з сім'єю, повідомляє Еxpress.

Гарролд заявив: "Я хотів би думати, знаючи, наскільки близькими були принц Гаррі і король Чарльз, що це можливо, але я думаю, що довіра королівської сім'ї — це велика проблема. Я думаю, що в глибині душі члени королівської сім'ї завжди будуть турбуватися про Гаррі".

Принц Гаррі Фото: Getty

Грант зазначив, що король Великої Британії дуже складно переживає чвари у своїй родині. Колишній дворецький сподівається, що примирення родичів може відбутися найближчим часом. "Ніколи не говори ніколи, час лікує. Я впевнений, що його батько, ймовірно, був би радий зустріти його знову з розпростертими обіймами, їм просто потрібно переконатися, що те, що сталося за останні кілька років, не повториться", — зазначив Гарольд.

Принц Гаррі перестав бути старшим членом королівської сім'ї, що працює, відтоді, як 2020 року переїхав до Каліфорнії зі своєю дружиною Меган Маркл. Стосунки Гаррі зі своєю сім'єю зіпсувалися та переросли у відкриту ворожнечу після його сенсаційного інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі 2021 року. Документальний серіал Netflix 2022 року Сассексів потім створив додаткові проблеми, як і вихід мемуарів Гаррі Spare роком пізніше. Вважається, що Гаррі та його батько спілкуються, але принц більше не підтримує стосунків зі своїм старшим братом Вільямом.

Принц більше не підтримує стосунків із принцом Вільямом Фото: Getty Images

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо про найзаповітніше бажання короля Чарльза ІІІ. Монарх дуже важко переживає скандал у королівській родині.