Кейт Міддлтон підтримала леді Габріеллу Віндзор після самогубства чоловіка: деталі

На початку 2024 року стало відомо про смерть Томаса Кінгстона. Чоловіку було 45 років.

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Розкрито зворушливий жест Кейт Міддлтон до леді Габріелли Віндзор після самогубства її чоловіка. Про це пише New York Post.

Принцеса Уельська люб’язно запросила леді Габріеллу Віндзор допомогти спланувати щорічний концерт різдвяних колядок після того, як її чоловік Томас Кінгстон скоїв самогубство на початку року.

Кейт Міддлтон зв’язалася з леді Габріеллою влітку після того, як з’явилася новина про те, що її чоловік, за якого вона вийшла заміж у 2019 році, застрелився у Глостерширі, Англія, у лютому. Йому було 45 років.

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Дружина принца Вільяма попросила леді Габріеллу допомогти з вибором музичних виступів на цьогорічній феєрії "Разом на Різдво", яку організувала принцеса Уельська 6 грудня.

Батьки Кейт Міддлтон та леді Габріелла Віндзор Фото: Getty Images

Повідомлялося, що леді Габріелла, яка є дочкою принца і принцеси Кентських, була зворушена тим, що Кетрін попросила її взяти участь у плануванні свого традиційного святкового заходу.

Концерт колядок Кейт Міддлтон

Леді Габріелла "насолоджувалася своєю роллю в службі і була рада бути її частиною", а Кейт Міддлтон була "неймовірно вдячна за її внесок".

"Вона була дуже зворушена і вдячна принцесі за те, що її попросили взяти участь у її особливому концерті. Вона відчувала честь", – додав інсайдер.

Габріелла не є чинним членом королівської сім'ї, але вона була улюбленою двоюрідною племінницею королеви Єлизавети, яка також була дуже близькою з її батьком, своїм кузеном Майклом Кентським.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон готується до ролі королеви Великої Британії.

Також Фокус писав про різдвяну листівку принца Вільяма та Кейт Міддлтон.