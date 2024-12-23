Кейт Миддлтон поддержала леди Габриэллу Виндзор после самоубийства мужа: детали

В начале 2024 года стало известно о смерти Томаса Кингстона. Мужчине было 45 лет.

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Раскрыт трогательный жест Кейт Миддлтон к леди Габриэлле Виндзор после самоубийства ее мужа. Об этом пишет New York Post.

Принцесса Уэльская любезно пригласила леди Габриэллу Виндзор помочь спланировать ежегодный концерт рождественских колядок после того, как ее муж Томас Кингстон совершил самоубийство в начале года.

Кейт Миддлтон связалась с леди Габриэллой летом после того, как появилась новость о том, что ее муж, за которого она вышла замуж в 2019 году, застрелился в Глостершире, Англия, в феврале. Ему было 45 лет.

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Названа причина смерти Томаса Кингстона, мужа троюродной сестры Чарльза ІІІ леди Габриэллы

Супруга принца Уильяма попросила леди Габриэллу помочь с выбором музыкальных выступлений на нынешней феерии "Вместе на Рождество", которую организовала принцесса Уэльская 6 декабря.

Родители Кейт Миддлтон и леди Габриэлла Виндзор Фото: Getty Images

Сообщалось, что леди Габриэлла, которая является дочерью принца и принцессы Кентских, была тронута тем, что Кэтрин попросила ее принять участие в планировании своего традиционного праздничного мероприятия.

Концерт колядок Кейт Миддлтон

Леди Габриэлла "наслаждалась своей ролью в службе и была рада быть ее частью", а Кейт Миддлтон была "невероятно благодарна за ее вклад".

"Она была очень тронута и благодарна принцессе за то, что ее попросили принять участие в ее особом концерте. Она чувствовала честь", — добавил инсайдер.

Габриэлла не является действующим членом королевской семьи, но она была любимой двоюродной племянницей королевы Елизаветы, которая также была очень близка с ее отцом, своим кузеном Майклом Кентским.

Напомним, Кейт Миддлтон готовится к роли королевы Великобритании.

Также Фокус писал о рождественской открытке принца Уильяма и Кейт Миддлтон.