А що там у палаці? 10 маловідомих фактів про Єлизавету II і королівську сім'ю Великобританії

Зібрали деякі кумедні моменти з протоколу для членів сім'ї королівського дому Великобританії.

Зі сторони здається, що члени королівської сім'ї Великобританії абсолютно вільні у своїх діях. Але це не так: їхня діяльність обмежується правилами палацового протоколу. А вже скільки правил і умовностей "збудовано" навколо монарха! Якась частина з них дійсно виправдана, але деякі формули "придворного кодексу" можуть здатися настільки абсурдними, що іноді в них важко повірити!

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[ + – ] Єлизавета II і Кейт Міддлтон

Місце біля королеви

На офіційних прийомах почесний гість королеви завжди сідає праворуч від Єлизавети II. Саме з ним її величність повинна завести бесіду в першу чергу. А коли приносять другу страву, королева повинна почати спілкування з гостем зліва.

[ + – ] Королева Великобританії приймає лідера Китаю Сі Цзіньпіна

Гонщик Льюїс Гемільтон одного разу був запрошений на вечерю в королівський палац. Не знаючи тонкощів палацового протоколу, він відразу спробував завести розмову з її величністю, при тому, що його місце було зліва від королеви. І дуже здивувався, коли дізнався, що хоч він і сидить у безпосередній близькості від монарха, бесіду доведеться відкласти до зміни страв за столом.

Чоловічі титули королеви Єлизавети

Серед численних титулів Єлизавети II є такі як герцог Ланканстерський, герцог Нормандський і лорд Мена. Так-так, саме чоловічого роду. Це сталося завдяки королеві Вікторії, яка вирішила, що всі монархи, незалежно від статі, повинні носити титул герцога (duke) — вищий, на її думку, ніж титул герцогині (duchess).

Руками не чіпати!

[ + – ] Єлизавета II зустрічається з Анджеліною Джолі

Якщо вам — чого тільки не буває! — доведеться зустріти королеву Великобританії, не здумайте брати в неї автограф. Ось це — точно заборонено! Причому через цілком зрозумілу причину: щоб уникнути ризику підробки підпису. На селфі з королевою теж розраховувати не доводиться. І навіть коротке рукостискання — велика рідкість. Протокол точно визначає, як можна доторкатися до королеви, і це можливо тільки для обраних.

Їзда по-королівськи — за кермом без прав

[ + – ] Королева Єлизавета досі відмінно водить автомобіль

Єлизавета II — єдина людина в Великобританії, якому дозволено водити автомобіль без прав і реєстраційних номерів. У королеви немає паспорта громадянина Великобританії. І, до речі, їй можна навіть не пристібатися ременем безпеки.

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Члени королівської сім'ї не голосують

Члени королівської сім'ї не можуть голосувати на виборах. Їхня доля — впливати на громадську думку й акуратно лобіювати фаворитів.

Вища освіта

Мало хто знає, що королева отримала освіту в домашніх умовах, і серед дисциплін, які вона вивчала, не було хімії, фізики, а також алгебри та геометрії. Замість цих предметів майбутня глава Британської співдружності вивчала конституцію Великобританії, правознавство та історію релігій. Більшого, на думку палацу, їй було не потрібно. Але сама Єлизавета вважала інакше, а тому самостійно вивчила французьку мову.

Що потрібно для подорожі по-королівськи?

[ + – ] Герцог Кембриджський не може самостійно прийняти рішення про спільну подорож зі своїм старшим сином Фото: Фото: Gettyimages

Для того, щоб взяти з собою в подорож одного зі своїх дітей, принц Вільям просить дозвіл у королеви. Особливо, якщо мова йде про старшого сина — Джорджа — прямого спадкоємця британського престолу. Згідно з палацовим протоколом, відразу кілька прямих спадкоємців не повинні одночасно перебувати на борту літака. Тому що в разі катастрофи та загибелі літака країна не повинна втратити відразу двох або трьох спадкоємців престолу. Тому герцог Кембриджський не може самостійно прийняти рішення про спільну подорож зі своїм старшим сином.

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Ніяких сторонніх звуків!

Коли потяги прибувають до Лондона о 7:30 ранку, їм заборонено сигналити. А все тому, що саме в цей час королева Єлизавета проходить процедури ранкового туалету — і ніщо не повинно відволікати монарха від цього інтимного та важливого процесу. Навіть гудки потягів!

Королівські хрестини

Про це рідко говорять у ЗМІ, але всіх дітей — членів королівської сім'ї Великобританії хрестять у воді, привезеної з річки Йордан, у якій хрестили Ісуса Христа.