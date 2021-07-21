А что там во дворце? 10 малоизвестных фактов о Елизавете II и королевской семье Великобритании

Собрали некоторые забавные моменты из протокола для членов семьи королевского дома Великобритании.

Со стороны кажется, что члены королевской семьи Великобритании абсолютно свободны в своих действиях. Но это не так: их деятельность ограничивается правилами дворцового протокола. А уж сколько правил и условностей "выстроено" вокруг монарха! Какая-то часть из них действительно оправдана, но некоторые формулы "придворного кодекса" могут показаться настолько абсурдными, что иногда в них трудно поверить!

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[ + – ] Елизавета II и Кейт Миддлтон

Место возле королевы

На официальных приемах почетный гость королевы всегда садится справа от Елизаветы II. Именно с ним ее величество должна завести беседу в первую очередь. А когда приносят второе блюдо, королева должна начать общение с гостем слева.

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Гонщик Льюис Хэмильтон однажды был приглашен на ужин в королевский дворец. Не зная тонкостей дворцового протокола, он сразу попытался завести разговор с ее величеством, при том, что его место было слева от королевы. И очень удивился, когда узнал, что хоть он и сидит в непосредственной близости от монарха, беседу придется отложить до смены блюд за столом.

Мужские титулы королевы Елизаветы

Среди многочисленных титулов Елизаветы II есть такие как герцог Ланканстерский, герцог Нормандский и лорд Мэна. Да-да, именно мужского рода. Это произошло благодаря королеве Виктории, которая посчитала, что все монархи, независимо от пола, должны носить титул герцога (duke) — более высокий в ее представлении, чем титул герцогини (duchess).

Руками не трогать!

[ + – ] Елизавета II встречается с Анджелиной Джоли

Если вам — чего только не бывает! — доведется встретить королеву Великобритании, не вздумайте брать у нее автограф. Вот это — точно запрещено! Причем по вполне разумной причине: чтобы избежать риска подделки подписи. На селфи с королевой тоже рассчитывать не приходится. И даже короткое рукопожатие — большая редкость. Протокол точно определяет, как можно дотрагиваться до королевы, и это возможно только для самых избранных.

Езда по-королевски — за рулем без прав

[ + – ] Королева Елизавета до сих пор отлично водит автомобиль

Елизавета II — единственный человек в Великобритании, которому позволено водить автомобиль без прав и регистрационных номеров. У королевы нет паспорта гражданина Великобритании. И, кстати, ей можно даже не пристегиваться ремнем безопасности.

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Члены королевской семьи не голосуют

Члены королевской семьи не могут голосовать на выборах. Их удел — влиять на общественное мнение и аккуратно лоббировать фаворитов.

Высшее образование

Мало кто знает, что королева, получила образование в домашних условиях и в число изучавшихся ею дисциплин не входили химия, физика, а также алгебра и геометрия. Вместо этих предметов будущая глава Британского содружества изучала конституцию Великобритании, правоведение и историю религий. Большего, по мнению дворца, ей было не нужно. Но сама Елизавета считала иначе, а потому самостоятельно выучила французский язык.

Что нужно для путешествия по-королевски?

[ + – ] Герцог Кембриджский не может самостоятельно принять решение о совместном путешествии со своим старшим сыном Фото: Фото: Gettyimages

Для того, чтобы взять с собой в путешествие одного из своих детей, принц Уильям просит разрешение у королевы. В особенности, если речь идет о старшем сыне — Джордже — прямом наследнике британского престола. Согласно дворцовому протоколу, сразу несколько прямых наследников не должны одновременно находиться на борту самолета. Потому что в случае катастрофы и гибели самолета страна не должна лишиться сразу двух или трех наследников престола. Поэтому герцог Кембриджский не может самостоятельно принять решение о совместном путешествии со своим старшим сыном.

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Никаких посторонних звуков!

Когда поезда прибывают в Лондон в 7:30 утра, им запрещено сигналить. А все потому, что именно в это время королева Елизавета проходит процедуры утреннего туалета — и ничто не должно отвлекать монарха от этого интимного и важного процесса. Даже гудки поездов!

Королевские крестины

Об этом редко говорят в СМИ, но всех детей — членов королевской семьи Великобритании крестят в воде, привезенной из реки Иордан, в которой крестили Иисуса Христа.