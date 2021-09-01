Наомі Кемпбелл розповіла, як розплатилася за успішну кар'єру

Супермодель зізналася, що йде по життю, не озираючись назад і не шкодуючи про зроблене. Після будь-якої невдачі вона засвоює урок і робить наступний крок вперед.

51-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка до сих пір сяє на подіумах і з'являється у фотосесіях кращих фотографів світу, зізналася, що за свій успіх заплатила дуже високу ціну. Про це вона розповіла в бесіді з журналом The Cute.

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Видання називає Наомі людиною, яка перевернула світ моди, ставши першою чорношкірою супермоделлю, і відкрила дорогу на подіуми представницям інших рас. За словами Кемпбелл, у житті їй завжди допомагали дві речі: бажання жити сьогоднішнім днем і рухатися вперед, ніколи не озираючись на минуле, а також вміння з гідністю приймати всі виклики, які їй кидало життя.

Наомі говорить про те, що кожен її день — це подорож, і на шляху їй немає коли шкодувати, відчувати гіркоту від зради або картатися за помилки. Вона робить висновки з ситуації і йде далі. При цьому поряд із нею найближчі люди та друзі, з якими вона дружить уже по 30 і більше років. Найдорожчою ж людиною для неї є її мама.

Стосунки з матір'ю стали у Наомі ще міцнішими після того, як вона сама недавно відчула радість материнства. Як відомо, навесні в неї з'явилася дочка, яку їй народила сурогатна мати.

Незважаючи на те, що її життя багатьом здається справжньою казкою, сама вона за успіх заплатила дуже високу ціну. У свої роки вона до сих пір не зустріла чоловіка своєї мрії. Наомі говорить про те, що пожертвувала своєю другою половинкою, оскільки їй, сильній та успішній, складно було в стосунках з чоловіками, які як раз бачили в ній її силу.

"Знаєте, я сильна, але ж я й чутлива. Я знаю, що в стосунках я повинна йти на компроміс", — зазначила модель.

Проте в Наомі було кілька яскравих романів, про які писали всі ЗМІ. Вона зустрічалася з російським мільярдером Владиславом Дороніним, актором Робертом Де Ніро, саудівським бізнесменом Хассаном Джамілем та іншими.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл з дитинства прищеплює дочці любов до дорогих брендів.