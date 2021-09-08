Стало відомо, хто замінить Сергія Притулу в шоу "Де логіка?"

Сергій Притула був ведучим першого сезону шоу, але оголосив про своє рішення покинути проект через те, що власниками франшизи є росіяни.

34-річний український актор і телеведучий Андрій Бєдняков замінить Сергія Притулу в розважальному шоу "Де логіка?", повідомляється на сайті "Нового каналу".

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"Восени "Новий канал" продовжить зйомки другого сезону "Де логіка?". Андрія Бєднякова не треба особливо представляти, адже глядачі вже давно знають його і люблять. Фірмова посмішка, почуття гумору і кмітливий розум, який ведучий уже встиг продемонструвати під час підготовки до зйомок "Де логіка?". Як? Бєдняков тестував завдання для зіркових учасників на собі", — йдеться в публікації.

Сам Бєдняков зізнався, що з дитинства любив розгадувати кросворди, а також завдання на логіку. При цьому математику в школі він терпіти не міг. Андрій дивився програму, яку тепер буде вести, і "змагався зі свого дивана з учасниками в студії".

"Тепер із нетерпінням чекаю зйомок. Сподіваюся на веселий, цікавий, розумний, неймовірний сезон. Цікаво побачити, яка саме логіка у наших зірок. І як швидко вони відгадують завдання", — розповів він.

[ + – ] Андрій Бєдняков Фото: Андрей Бедняков/Instagram

Сергій Притула, шоумен, громадський і політичний діяч, був ведучим першого сезону шоу "Де логіка?". З його участю відзняли 15 випусків. Коли в мережі користувачі розкритикували його за участь у проекті, аналогічний якому з такою ж назвою виходить на російському каналі ТНТ, він заявив, що якщо з'ясується, що власниками франшизи дійсно є росіяни, він піде з шоу.

9 березня телеведучий написав у своєму Facebook:

"Сьогодні в ефірі "Нового каналу" буде показаний перший із 15 випусків програми "Де логіка?", яку "Новий" знімав у листопаді минулого року. 15 випусків — це перший сезон цього шоу на "Новому". Перший і останній з моєю участю в ньому як ведучого. Як і обіцяв, у разі, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату з російськими паспортами підтвердиться, ноги моєї в цьому шоу більше не буде. Так от, не буде. Дякую за увагу ".

Фото: Скриншот

Що стосується Андрія Бєднякова, то найбільше глядачам ведучий відомий участю в тревел-шоу "Орел і решка". З 2016 по 2018 рік він вів музичне талант-шоу "Х-фактор" на телеканалі СТБ. У його арсеналі — програми для російського телеканалу "П'ятниця" "БогачБедняк", "Блокбастери" і "Провідник". Остання в 2017 році була перейменована в "Бєдняков+1".

Нагадаємо, 7 червня Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос". За його словами, діалогу з керівництвом політсили не вийшло, і через дії верхівки "Голос" сильно віддалився від своїх початкових принципів.