"Ноги моєї не буде": Притула залишає шоу "Де логіка?" через російських власників формату

Шоумен заявив, що сьогодні на "Новому каналі" стартує "перший і останній з його участю" в ролі ведучого сезон проекту "Де логіка?".

Телеведучий і екс-кандидат на пост мера Києва Сергій Притула залишає шоу "Де логіка", яке транслюється на "Новому каналі" за франшизою одного з російських телеканалів.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні в ефірі "Нового каналу" буде показаний перший з 15 випусків програми "Де логіка?", Який "Новий" знімав у листопаді минулого року. 15 випусків — це перший сезон цього шоу... Перший і останній з моєю участю в ньому як ведучого", — написав Притула.

Варто зазначити, що в січні користувачі соцмереж розкритикували участь Притули в ролі ведучого в шоу "Де логіка?". Глядачам не сподобалося, що передача з аналогічною назвою і схожим форматом з 2015 року виходить в ефірі російського телеканалу ТНТ, а випуском шоу займається Comedy Club Production. Тоді Притула пообіцяв піти з шоу, якщо з'ясується, що в "Нового каналу" є домовленості з російським ТНТ.

"Як і обіцяв, у разі, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату з російськими паспортами підтвердиться, ноги моєї в цьому шоу більше не буде. Так от, не буде. Дякую за увагу", — додав Притула.

У коментарях один з підписників Притули написав: "Гідний вчинок, але дивує те, що ви не перевірили цю інформацію до участі в проекті. Шоу вже не перший рік йде на рос тв".

На що Притула відповів: "Там же йде шоу "Хто зверху?", "Інтуїція" тощо, жодне з яких не має "російської прописки". І той факт, що шоу йде на росТВ ніколи не означало, що це російський формат. Блін, у них навіть "Поле чудес" крадене".

Нагадаємо, що на своєму з'їзді 29 січня партія "Голос" повністю оновила склад політради і прийняла ряд технічних рішень. У тому числі було прийнято рішення про припинення повноважень Сергія Притули на посаді заступника голови партії.

За словами джерела в партії, це сталося нібито через розбіжності в думках з однопартійцями і втрати інтересу партії до фігури Притули. Шоумен нібито виявився "дуже несистемною" і непослідовною людиною, яка "мало чим допомагала" політсилі. Однак Притула заявив, що не збирається йти з політики.