"Ноги моей не будет": Притула покидает шоу "Где логика?" из-за российских владельцев формата

Шоумен заявил, что сегодня на телеканале стартует "первый и последний с его участием" сезон, где он играет роль ведущего.

Телеведущий и экс-кандидат на пост мэра Киева Сергей Притула покидает шоу "Где логика", которое транслируется на "Новом канале" по франшизе одного из российских телеканалов.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня в эфире "Нового канала" будет показан первый из 15 выпусков программы "Где логика?", который "Новый" снимал в ноябре прошлого года. 15 выпусков – это первый сезон этого шоу… Первый и последний с моим участием в нем как ведущего", – написал Притула.

Стоит отметить, что в январе пользователи соцсетей раскритиковали участие Притулы в качестве ведущего шоу "Где логика?". Зрителям не понравилось, что передача с аналогичным названием и похожим форматом с 2015 года выходит в эфире российского телеканала ТНТ, а выпуском шоу занимается Comedy Club Production. Тогда Притула пообещал уйти из шоу, если выяснится, что у "Нового канала" есть договоренности с российским ТНТ.

"Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет. Спасибо за внимание", – добавил Притула.

В комментариях один из подписчиков Притулы написал: "Достойный поступок, но удивляет то, что вы не проверили эту информацию до участия в проекте. Шоу уже не первый год идет на росс тв".

На что Притула ответил: "Там же идет шоу "Кто сверху?", "Интуиция", и т. д., ни одно из которых не имеет "российской прописки". И тот факт, что шоу идет на россТВ никогда не означало, что это российский формат. Блин, у них даже "Поле чудес" краденое".

Напомним, на своем съезде 29 января партия "Голос" полностью обновила состав политсовета и приняла ряд технических решений. В том числе было принято решение о прекращении полномочий Сергея Притулы на посту заместителя главы партии.

По словам источника в партии, это произошло якобы из-за расхождений во мнениях с однопартийцами и потери интереса партии к фигуре Притулы. Шоумен якобы оказался "весьма несистемным" и непоследовательным человеком, который "мало чем помогал" политсиле. Однако Притула заявил, что не собирается уходить из политики.