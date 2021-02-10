В "Голосе" рассказали почему Притулу убрали из руководства партии, - СМИ

По словам источника в политсиле, Притула якобы был "весьма несистемным", а его заявления "часто мешали самой партии".

Издание "Страна" пообщалось с источником в партии "Голос" и рассказало якобы из-за чего шоумена и кандидата в мэры Киева на местных выборах 2020 года Сергея Притулу решили сместить с должности замглавы политсилы.

По словам информатора журналистов, это произошло якобы из-за расхождений во мнениях с однопартийцами и потери интереса партии к фигуре Притулы. Собеседник издания рассказал, что шоумен якобы оказался "весьма несистемным" и непоследовательным человеком, который "мало чем помогал" политсиле.

"Он хотел быть то президентом страны, то главой Киевской партячейки, то ничего не хотел. То отказывался идти первым номером в нашем списке по Киеву, то опять говорил, что ему интересны местные вопросы. Его некоторые заявления нам даже мешали. А после выборов мэра он, похоже, вообще разочаровался в политике", — цитирует издание слова собеседника в партии.

Также Притула решил вернуться в шоу-бизнес, что, по словам источника, отрицательно сказывается на имидже политсилы.

"Наши замеры электоральных настроений и тенденций показали, что народ уже не хочет артистов в политике, мол, за одного комика уже проголосовали. Ни актив, ни политтехнологи в Притулу больше не верят", — сказал источник.

Впрочем, Притула продолжает оставаться членом партии. Отмечается, что вместе с шоуменом пост замглавы партии покинул и нардеп Ярослав Юрчишин. Его коллега по фракции Инна Совсун же сохранила свою должность замглавы в политсовете "Голоса".

Информация о том, что Притула больше не является членом политсовета "Голоса" появилась 9 февраля 2021 года. В пресс-службе партии рассказали "Укрправде", что это было решение партии.

"Съезд партии его исключил из политсовета, потому что предыдущий состав политсовета был выбран под конкретную задачу — местные выборы. Сейчас задача — реализация Национального плана "Голоса" на 2021 год", — сообщили в партии.

Напомним, в конце января в соцсетях разразился большой скандал по поводу предстоящей премьеры шоу "Где логика?" на "Новом канале", в котором Притула выступит в роли ведущего.

Шоу с аналогичным названием и в таком же формате с 2015 года выходит на российском телеканале ТНТ. Его выпуском занимается Comedy Club Production.

Отметим, в июле прошлого года партия "Голос" объявила о переходе в оппозицию к действующей власти. Глава политсилы Кира Рудык объяснила такой шаг тем, что за год правящая партия "Слуга народа" предала ценности, которые декларировала.

11 июня 2020 года тогдашний лидер "Голоса" Святослав Вакарчук объявил, что сложит полномочия народного депутата. Он считает, что свою миссию выполнил – привел партию в парламент. 26 июня "Голос" лишил Вакарчука депутатских полномочий.