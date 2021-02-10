У "Голосі" розповіли, чому Притулу прибрали з керівництва партії, — ЗМІ

За словами джерела в політсилі, Притула нібито був "вельми несистемним", а його заяви "часто заважали самій партії".

Видання "Країна" поспілкувалося з джерелом партії "Голос" і розповіло, через що нібито шоумена і кандидата в мери Києва на місцевих виборах 2020 року Сергія Притулу вирішили змістити з посади заступника голови політсили.

За словами інформатора журналістів, це сталося нібито через розбіжності в думках з однопартійцями і втрати інтересу партії до фігури Притули. Співрозмовник видання розповів, що шоумен нібито виявився "дуже несистемною" і непослідовною людиною, яка "мало чим допомагала" політсилі.

"Він хотів бути то президентом країни, то головою Київського партосередку, то нічого не хотів. То відмовлявся йти першим номером у нашому списку по Києву, то знову говорив, що йому цікаві місцеві питання. Його деякі заяви нам навіть заважали. А після виборів мера він, схоже, взагалі розчарувався в політиці", — цитує видання слова співрозмовника з партії.

Також Притула вирішив повернутися в шоу-бізнес, що, за словами джерела, негативно позначається на іміджі політсили.

"Наші виміри електоральних настроїв і тенденцій показали, що народ уже не хоче артистів у політиці, мовляв, за одного коміка вже проголосували. Ні актив, ні політтехнологи в Притулу більше не вірять", — сказало джерело.

Втім, Притула продовжує залишатися членом партії. Зазначається, що разом з шоуменом пост заступника голови партії покинув і нардеп Ярослав Юрчишин. Його колега з фракції Інна Совсун зберегла свою посаду заступника голови в політраді "Голосу".

Інформація про те, що Притула більше не є членом політради "Голосу" з'явилася 9 лютого 2021 року. У прес-службі партії розповіли "Укрправді", що це було рішення партії.

"З'їзд партії його виключив з політради, тому що попередній склад політради був обраний під конкретну задачу — місцеві вибори. Зараз завдання — реалізація Національного плану "Голосу" на 2021 рік", — повідомили в партії.

Нагадаємо: наприкінці січня в соцмережах вибухнув великий скандал з приводу майбутньої прем'єри шоу "Де логіка?" на "Новому каналі", у якому Притула виступить у ролі ведучого.

Шоу з аналогічною назвою і в такому ж форматі з 2015 року виходить на російському телеканалі ТНТ. Його випуском займається Comedy Club Production.

Зазначимо, що в липні минулого року партія "Голос" оголосила про перехід в опозицію до чинною влади. Голова політсили Кіра Рудик пояснила такий крок тим, що за рік партія влади "Слуга народу" зрадила цінності, які декларувала.

11 червня 2020 року тодішній лідер "Голосу" Святослав Вакарчук оголосив, що складе повноваження народного депутата. Він вважає, що свою місію виконав — привів партію в парламент. 26 червня "Голос" позбавив Вакарчука депутатських повноважень.