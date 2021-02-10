"Обещаю интересный и насыщенный 2021": Притула заявил, что не уходит из политики

Из слов Сергея Притулы можно понять, что он, возможно, станет участником нового политического проекта.

Шоумен и бывший кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула разместил в Facebook видеосообщение. Так он ответил на сообщения в соцсетях и СМИ, в которых утверждалось, что "Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики".

Он напомнил, что в прошлом году принял для себя серьезное и важное решение – "не быть равнодушным и попробовать что-то изменить в стране". Для этого он решил пойти в политику "достаточно серьезно".

"С тех пор ничего не изменилось. Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке, с видением тоже. Моя мотивация никуда не исчезла, а круг сторонников и единомышленников, наоборот, вырос", – сказал Притула.

Возможно это и является причиной вбросов, которые начали появляться в последнее время в СМИ, предположил он.

"Игрок на поле, Притула в игре, мяч на моей стороне, ответ не заставит себя ждать. … я обещаю достаточно интересный и насыщенный 2021-й год", – завершил Притула.

Напомним, на своем съезде 29 января партия "Голос" полностью обновила состав политсовета и приняла ряд технических решений. В том числе было принято решение о прекращении полномочий Сергея Притулы на посту заместителя главы партии.

По словам источника в партии, это произошло якобы из-за расхождений во мнениях с однопартийцами и потери интереса партии к фигуре Притулы. Шоумен якобы оказался "весьма несистемным" и непоследовательным человеком, который "мало чем помогал" политсиле.

В конце января в соцсетях разразился большой скандал по поводу предстоящей премьеры шоу "Где логика?" на "Новом канале", в котором Притула выступит в роли ведущего. Шоу с аналогичным названием и в таком же формате с 2015 года выходит на российском телеканале ТНТ. Притула заявил, что если выяснится, что за проектом стоит Россия, он покинет шоу в следующих сезонах.