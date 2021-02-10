"Обіцяю цікавий та насичений 2021": Притула заявив, що не йде з політики

Зі слів Сергія Притули можна зрозуміти, що він, можливо, стане учасником нового політичного проекту.

Шоумен і колишній кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула розмістив у Facebook відеоповідомлення. Так він відповів на повідомлення в соцмережах і ЗМІ, в яких стверджувалося, що "Притулі набридло, він награвся і вирішив піти з політики".

Він нагадав, що минулого року ухвалив для себе серйозне та важливе рішення — "не бути байдужим і спробувати щось змінити в країні". Для цього він вирішив піти в політику "досить серйозно".

"З тих пір нічого не змінилося. Мої плани залишаються стабільними, з амбіціями все в порядку, з баченням теж. Моя мотивація нікуди не зникла, а коло прихильників та однодумців, навпаки, зросло", — сказав Притула.

Можливо це і є причиною вкидань, які почали зʼявлятися останнім часом у ЗМІ, припустив він.

"Гравець на полі, Притула в грі, мʼяч на моєму боці, відповідь не змусить себе чекати. …я обіцяю досить цікавий та насичений 2021-й рік", — завершив Притула.

Нагадаємо, на своєму зʼїзді 29 січня партія "Голос" повністю оновила склад політради й ухвалила низку технічних рішень. Зокрема було ухвалене рішення про припинення повноважень Сергія Притули на посаді заступника глави партії.

За словами джерела в партії, це сталося нібито через розбіжності в думках з однопартійцями та втрати інтересу партії до фігури Притули. Шоумен нібито виявився "дуже несистемною" та непослідовною людиною, яка "мало чим допомагала" політсилі.

Наприкінці січня в соцмережах вибухнув великий скандал із приводу майбутньої премʼєри шоу "Де логіка?" на "Новому каналі", в якому Притула виступить в ролі ведучого. Шоу з аналогічною назвою та в такому ж форматі з 2015 року виходить на російському телеканалі ТНТ. Притула заявив, що якщо зʼясується, що за проектом стоїть Росія, він покине шоу в наступних сезонах.