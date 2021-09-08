Стало известно, кто заменит Сергея Притулу в шоу "Где логика?"

Сергей Притула был ведущим первого сезона шоу, но объявил о своем решении покинуть проект из-за того, что владельцами франшизы являются россияне.

34-летний украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков заменит Сергея Притулу в развлекательном шоу "Где логика?", сообщается на сайте "Нового канала".

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"Осенью Новый канал продолжит съемки второго сезона "Где логика?". Андрея Беднякова не надо особо представлять, ведь зрители уже давно знают его и любят. Фирменная улыбка, чувство юмора и сообразительный ум, который ведущий уже успел продемонстрировать во время подготовки к съемкам "Где логика?". Как? Бедняков тестировал задачи для звездных участников на себе", – говорится в публикации.

Сам Бедняков признался, что с детства любил разгадывать кроссворды, а также задачи на логику. При этом математику в школе он терпеть не мог. Андрей смотрел программу, которую теперь будет вести, и "соревновался со своего дивана с участниками в студии".

"Теперь с нетерпением жду съемок. Надеюсь на веселый, интересный, умный, невероятный сезон. Интересно увидеть, какая именно логика у наших звезд. И как быстро они отгадывают задачи", – рассказал он.

[ + – ] Андрей Бедняков Фото: Андрей Бедняков/Instagram

Сергей Притула, шоумен, общественный и политический деятель, был ведущим первого сезона шоу "Где логика?". С его участием отсняли 15 выпусков. Когда в Сети пользователи раскритиковали его за участие в проекте, аналогичный которому с таким же названием выходит на российском канале ТНТ, он заявил, что если выяснится, что владельцами франшизы действительно являются россияне, он уйдет из шоу.

9 марта телеведущий написал в своем Facebook:

"Сегодня в эфире Нового канала будет показан первый из 15 выпусков программы "Где логика?", которую Новый снимал в ноябре прошлого года. 15 выпусков – это первый сезон этого шоу на Новом. Первый и последний с моим участием в нем как ведущего. Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет. Спасибо за внимание".

Фото: Скриншот

Что касается Андрея Беднякова, то больше всего зрителям ведущий известен участием в трэвел-шоу "Орел и решка". С 2016 по 2018 год он вел музыкальное талант-шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. В его арсенале – программы для российского телеканала "Пятница" "БогачБедняк", "Блокбастеры" и "Проводник". Последняя в 2017 году была переименована в "Бедняков+1".

Напомним, 7 июня Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос". По его словам, диалога с руководством политсилы не вышло, и из-за действий верхушки "Голос" сильно отдалился от своих первоначальных принципов.