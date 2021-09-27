Автора хіта 90-х "I Believe I Can Fly" визнали винним у рекеті і торгівлі людьми

Оголошення остаточного вироку, за яким R.Kelly загрожує десятки років позбавлення волі, заплановане на травень 2022 року.

Реп-виконавець Роберт Сильвестер Келлі, відомий під псевдонімом R.Kelly, визнаний винним у рекеті і торгівлі людьми. Про це повідомляє Reuters.

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Присяжні радилися більше доби перш, ніж винести рішення реперу R.Kelly.

Журналісти зазначають, що проти американського реп-виконавця висували дев'ять звинувачень: від сексуальної експлуатації неповнолітнього до викрадення людей, хабарництва і торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Під час оголошення вироку репер R.Kelly не підіймав голову, і його обличчя було закрите білою маскою. Одна з жінок, яка була присутня в залі суду, навіть заплакала після вердикту присяжних.

Прокурори в процесі судового розгляду звинувачували репера в тому, що він "скористався своєю славою і харизмою, щоб вербувати жертв, зокрема деяких із натовпу на його концертах". Жертви R.Kelly сподівалися, що виконавець допоможе їм зробити кар'єру в шоу-бізнесі.

Сторона захисту музиканта намагалася представити обвинувачок репера як колишніх фанатів, які відчули себе обдуреними, коли втратили його розташування, і що їхні сексуальні стосунки з R.Kelly були за обопільною згодою.

Оголошення остаточного вироку, за яким американському реперу загрожує десятки років позбавлення волі, заплановане на 4 травня 2022 року.

R.Kelly — американський виконавець у стилі ритм-н-блюз і хіп-хоп соул. Продюсер, поет-пісняр і володар трьох премій "Греммі". Найпопулярнішою композицією R.Kelly є "I Believe I Can Fly", яку музикант спеціально написав для фільму "Космічний матч" у 1996 році.

[ + – ] Пісня R.Kelly I Believe I Can Fly

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