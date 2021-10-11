Джаред Лето постраждав на масових протестах активакцинаторів у Римі (відео)

Актор знімав вуличну акцію для соцмереж, поки його не схопила поліція, бризнувши йому в очі сльозогінним газом.

49-річний американський рок-музикант та актор Джаред Лето опинився в епіцентрі мітингу активакцинаторів у Римі (Італія). І хоча він тільки знімав для сторіз в Instagram, що відбувається, але опинився серед постраждалих, повідомляє aceshowbiz.com.

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Джаред розповів своїм 10,1 млн підписникам, що під час протестів на нього бризнули сльозогінним газом після того, як схопили разом з учасниками акції проти вакцинації.

Актор опублікував фотографію розмови поліції з протестувальниками і написав: "Попався на протесті в Італії. Наскільки я розумію, йшлося про вимоги до вакцинації / зеленого пропуску. Отримав сльозогінний газ, потім назвав це вночі".

У сторіз також були кадри вуличної демонстрації.

[ + – ] Джаред Лето, знімаючи сторіз, постраждав у вуличних протестах

Ще в березні 2020 року Лето зізнавався в тому, що вперше дізнався про пандемію Covid після повернення додому після 12-денної безмовної медитації в пустелі.

"Ух ти. 12 днів тому я почав тиху медитацію в пустелі. Ми були повністю ізольовані. Ні телефону, ні зв'язку тощо. Ми й гадки не мали, що відбувалося за межами будинку. Вчора повернувся в зовсім інший світ. Той, який змінився назавжди. Неперевершено, м'яко кажучи. Я отримую повідомлення від друзів і родичів з усього світу і в курсі того, що відбувається. Сподіваюся, з вами і вашими близькими все гаразд. Надсилайте всім позитивну енергію. Залишайтеся всередині. Залишайтеся в безпеці", — писав він у соцмережі.

Як відомо, на минулих вихідних в Італії відбулися масові протести проти "санітарних пропусків" ("зеленого паспорта") для всіх громадян, які працюють. Цей документ підтверджує, що людина щеплена від коронавірусу або в неї негативний тест на Covid-19. Ті, в кого немає посвідчення, не будуть допущені до роботи, їх відправлять в неоплачувану відпустку. Найбільше людей вийшли на акцію протесту в Римі та Мілані.

Проти "зелених паспортів" протестували також у Франції та Швейцарії.

Нагадаємо, нещодавно Джаред Лето закінчив зйомки у фільмі "Будинок Гуччі", що розповідає про вбивство спадкоємця модної імперії Мауріціо Гуччі. У кадрі актор і музикант з'явився абсолютно в невпізнанному вигляді. Крім нього, в картині знімалася Леді Гага, яка зіграла одну з головних ролей, а також низка інших відомих акторів. На екрани картина виходить 4 листопада цього року.