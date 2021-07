Во ім'я батька і сина, і будинку Gucci! Вийшов перший трейлер фільму "Будинок Гуччі" (відео, фото)

Світова прем'єра фільму про кохання, ненависть і жадність запланована на 24 листопада. Картина обіцяє стати однією з найяскравіших.

Кілька місяців тому в Римі завершилися зйомки нового фільму Рідлі Скотта "Будинок Гуччі", і ось студія Metro-Goldwyn-Mayer уже опублікувала перші постери картини з головними дійовими персонажами, а також представила трейлер драми про вбивство спадкоємця модної імперії.

Головні ролі в картині зіграли Леді Гага, яка втілила на екрані образ Патриції Реждані, котра замовила вбивство чоловіка, і Адам Драйвер, який, за сюжетом, і буде ліквідований не без участі мстивої кинутої дружини.

[ + – ] Леді Гага в образі Патриції Реджані [ + – ] Адам Драйвер у ролі Мауріціо Гуччі

Вокаліст альтернативної рок-групи Thirty Seconds to Mars і не менш відомий актор Джаред Лето зіграв у картині Паоло Гуччі, віцепрезидента і керівного директора Gucci Shops Inc і Gucci Parfums of America, який був у центрі постійної боротьби знаменитої родини за владу над своєю імперією моди і конфліктував з Мауріціо.

[ + – ] Джаред Лето змінився до невпізнання, перевтілившись в Паоло Гуччі Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

Джеремі Айронс перевтілився в Родольфо Гуччі, батька головного героя, а Аль Пачіно дісталася роль Альдо Гуччі, дядька Мауріціо і брата Родольфо.

[ + – ] Джеремі Айронс у ролі Родольфо Гуччі [ + – ] Аль Пачіно зіграв брата Родольфо, Альдо

Крім них, у картині знялися Джек Х'юстон, Камілла Коттін, Рів Карні в ролі Тома Форда і Маделіна Діана Генеа в ролі Софі Лорен, Сальма Гаєк у ролі мага медіума Джузеппіни Ауріемми та інші.

Трейлер картини вражає дорогими костюмами героїв, деталізацією образів, розкішними локаціями і динамікою сюжету. В одному з епізодів Патриція, тримаючи сигарету, хреститься, вимовляючи фразу: "Во ім'я батька і сина, і будинку Gucci!".

У фільмі розповідається історія Патриції Реджані, колишньої дружини Мауріціо Гуччі, яка задумала вбити свого чоловіка, онука відомого модельєра Гуччі. Драма, що охоплює три десятиліття любові, зради, занепаду, помсти і вбивств, у кінцевому підсумку досліджує, що означає ім'я, чого воно варте і наскільки далеко сім'я піде в боротьбі за контроль над своєю імперією.

Стрічку знято за сценарієм Беккі Джонстон і Роберто Бентівенья, в основу якого лягла книга Сари Гей Форден "Будинок Гуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності", випущена у 2001 році.

Сім'я Гуччі, яка не володіє брендом з 1993 року, категорично проти виходу картини і вважає, що Рідлі Скотт просто хоче нажитися на їхньому імені. Однак, стрічка знімалася у співпраці з модним будинком, ім'я якого фігурує в назві. Незважаючи на їхнє обурення, світова прем'єра "Будинку Гуччі" призначена на 24 листопада цього року.

Нагадаємо, під час зйомок фільму в Леді Гага в США вкрали двох з її трьох собак, а чоловіка, котрий вигулював тварин, поранили під час нападу. Актриса пообіцяла півмільйона доларів тому, хто поверне її улюбленців. Після резонансу через кілька днів якась жінка принесла французьких бульдогів знаменитості і була затримана. Виявилося, що вона є членом банди, що викрадає породистих тварин. Перед судом Лос-Анджелеса з'явилися п'ять чоловік, підозрюваних у крадіжці і замаху на життя людини.