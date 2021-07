Во имя отца, и сына, и дома Gucci! Вышел первый трейлер фильма "Дом Гуччи" (видео, фото)

Мировая премьера фильма о любви, ненависти и жадности запланирована на 24 ноября. Картина обещает стать одной из самых ярких и запоминающихся.

Несколько месяцев назад в Риме завершились съемки нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи", и вот студия Metro-Goldwyn-Mayer уже опубликовала первые постеры картины с главными действующими персонажами, а также представила трейлер драмы об убийстве наследника модной империи.

Главные роли в картине сыграли Леди Гага, воплотившая на экране образ Патриции Реждани, заказавшей убийство супруга, и Адам Драйвер, который, по сюжету, и будет ликвидирован не без участия мстительной брошенной жены.

[ + – ] Леди Гага в образе Патриции Реджани [ + – ] Адам Драйвер в роли Маурицио Гуччи

Вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars и не менее известный актер Джаред Лето сыграл в картине Паоло Гуччи, вице-президента и управляющего директора Gucci Shops Inc и Gucci Parfums of America, который был в центре постоянной борьбы знаменитой семьи за власть над своей империей моды и конфликтовал с Маурицио.

[ + – ] Джаред Лето изменился до неузнаваемости, перевоплотившись в Паоло Гуччи Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

Джереми Айронс перевоплотился в Родольфо Гуччи, отца главного героя, а Аль Пачино досталась роль Альдо Гуччи, дяди Маурицио и брата Родольфо.

[ + – ] Джереми Айронс в роли Родольфо Гуччи [ + – ] Аль Пачино сыграл брата Родольфо, Альдо

Кроме них, в картине снялись Джек Хьюстон, Камилла Коттин, Рив Карни в роли Тома Форда и Мадэлина Диана Генеа в роли Софи Лорен, Сальма Хайек в роли мага медиума Джузеппины Ауриеммы и другие.

Трейлер картины впечатляет дорогими костюмами героев, детализацией образов, роскошными локациями и динамикой сюжета. В одном из эпизодов Патриция, держа сигарету, крестится, произнося фразу: "Во имя отца, и сына, и дома Gucci!".

В фильме рассказывается история Патриции Реджиани, бывшей жены Маурицио Гуччи, которая задумала убить своего мужа, внука известного модельера Гуччио Гуччи. Драма, охватывающая три десятилетия любви, предательства, упадка, мести и убийств, в конечном итоге исследует, что означает имя, чего оно стоит и насколько далеко семья пойдет в борьбе за контроль над своей империей.

Лента снята по сценарию Бекки Джонстон и Роберто Бентивенья, в основу которого легла книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", выпущенная в 2001 году.

Семья Гуччи, которая не владеет брендом с 1993 года, категорически против выхода картины и считает, что Ридли Скотт просто хочет нажиться на их имени. Однако лента снималась в сотрудничестве с модным домом, имя которого фигурирует в названии. Несмотря на их негодование, мировая премьера "Дома Гуччи" назначена на 24 ноября этого года.

Напомним, во время съемок фильма у Леди Гага в США украли двух из ее трех собак, а выгульщика животных ранили при нападении. Актриса пообещала полмиллиона долларов тому, кто вернет ее любимцев. После резонанса через несколько дней некая женщина принесла французских бульдогов знаменитости и была задержана. Оказалось, что она является членом банды, похищающей породистых животных. Перед судом Лос-Анджелеса предстали пять человек, подозреваемых в краже и покушении на жизнь человека.