Стало відомо, як коханка принца Чарльза відреагувала на його заручини з Діаною

Камілла Паркер-Боулз, яка перебувала в любовному зв'язку з принцом Уельським, не змогла не зачепити суперницю перед весіллям.

Леді Діана Спенсер, яка стала в 1981 році дружиною спадкоємця британського престолу принца Чарльза, ще задовго до весілля була в курсі того, що в її нареченого є давній і міцний зв'язок на стороні — Камілла Паркер-Боулз. Більше того, дізнавшись про заручини Діани і первістка королеви, Камілла не забула принизити суперницю, надіславши їй неоднозначну записку. Цей момент згадується в новому документальному серіалі "Діана", який представила на CNN письменниця і телеведуча Бідіша Мамата.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема, герцогиню Корнуольську звинуватили в тому, що вона завдала навмисного удару по Діані перед її весіллям. Причиною стала записка, яку Камілла прислала нареченій принца після того, як стало відомо про прийдешнє одруження Чарльза.

"Камілла Паркер Боулз залишила Діані записку, у якій говорила: "Такі захопливі новини. Дуже приємно бачити обручку", — розповіла Мамата.

Продовжуючи тему, телеведуча додала:

"Це схоже на прийом справжнього мафіозного бандита. Це так "Зіпсовані дівчиська", це неймовірно. Це силовий хід прямо тут".

Камілла і Чарльз познайомилися на матчі з поло в 1970 році в Грейт-Віндзорському парку. Між ними зав'язався жагучий роман, який вщух після того, як принц у 1971 році пішов служити в Королівський флот. Під час його служби Камілла вийшла заміж за Ендрю Паркера-Боулз.

З Діаною спадкоємець британського престолу зустрівся в 1977 році, коли в нього був швидкоплинний роман з її старшою сестрою, леді Сарою МакКоркодейл. Про заручини Чарльза і Діани стало відомо 24 лютого 1981 року, а розкішна церемонія одруження пройшла у Вестмінстерському абатстві 29 липня цього ж року.

[ + – ] Весілля леді Діани Спенсер і принца Чарльза 29 липня 1981 року

Під час весілля серед гостей була присутня і Камілла, романтичні відносини з якою Чарльз відновив, незважаючи на її шлюб та свої заручини. Принцеса Уельська добре знала про суперницю ще на етапі залицяння і навіть зустрічалася з нею за наполяганням Камілли, просвіщати майбутню дружину принца, як себе поводити з ним.

Після розставання з принцом Уельським у 1992 році Діана відкрито говорила про невірність, від якої страждає їхній шлюб.

"У цьому шлюбі нас було троє, тому він був трохи тісним", — розповіла вона у своєму сумнозвісному інтерв'ю ВВС з Мартіном Баширом у 1995 році. Ці одкровення стали точкою неповернення, і розлучення пари було вирішено наперед.

"За словами Діани, будь-який шлюб, який міг би укласти принц Чарльз, ніколи не міг бути таким міцним, як його відносини з Каміллою", — поділилася в серіалі колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд.

Камілла зрештою стала дружиною принца Чарльза. Вони одружилися у 2005 році.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що незадовго до своєї смерті принцеса Діана разом із синами планувала переїхати в США.