Стало известно, как любовница принца Чарльза отреагировала на его помолвку с Дианой
Камилла Паркер-Боулз, состоявшая в любовной связи с принцем Уэльским, не смогла не уколоть соперницу перед свадьбой.
Леди Диана Спенсер, ставшая в 1981 году женой наследника британского престола принца Чарльза, еще задолго до свадьбы была в курсе того, что у ее жениха есть давняя и прочная связь на стороне – Камилла Паркер-Боулз. Более того, узнав о помолвке Дианы и первенца королевы, Камилла не преминула унизить соперницу, прислав ей неоднозначную записку. Этот момент упоминается в новом документальном сериале "Диана", который представила на CNN писатель и телеведущая Бидиша Мамата.
В частности, герцогиню Корнуолльскую обвинили в том, что она нанесла намеренный удар по Диане перед ее свадьбой. Причиной стала записка, которую Камилла прислала невесте принца после того, как стало известно о грядущем бракосочетании Чарльза.
"Камилла Паркер Боулз оставила Диане записку, в которой говорила: "Такие захватывающие новости. Очень приятно видеть обручальное кольцо", – рассказала Мамата.
Продолжая тему, телеведущая добавила:
"Это похоже на уловку настоящего мафиозного бандита. Это так "Дрянные девчонки", это невероятно. Это силовой ход прямо здесь".
Камилла и Чарльз познакомились на матче по поло в 1970 году в Грейт-Виндзорском парке. Между ними завязался страстный роман, который поутих после того, как принц в 1971 году ушел служить в Королевский флот. Во время его службы Камилла вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза.
С Дианой наследник британского престола встретился в 1977 году, когда у него был мимолетный роман с ее старшей сестрой, леди Сарой МакКоркодейл. О помолвке Чарльза и Дианы стало известно 24 февраля 1981 года, а роскошная церемония бракосочетания прошла в Вестминстерском аббатстве 29 июля этого же года.
Во время свадьбы среди гостей присутствовала и Камилла, романтические отношения с которой Чарльз возобновил, несмотря на ее брак и свою помолвку. Принцесса Уэльская хорошо знала о сопернице еще на этапе ухаживания и даже встречалась с ней по настоянию Камиллы, просвещавшей будущую жену принца, как себя вести с ним.
После расставания с принцем Уэльским в 1992 году Диана открыто говорила о неверности, от которой страдает их брак.
"В этом браке нас было трое, поэтому он был немного тесным", – рассказала она в своем печально известном интервью ВВС с Мартином Баширом в 1995 году. Эти откровения стали точкой невозврата, и развод пары был предрешен.
"По словам Дианы, любой брак, который мог бы заключить принц Чарльз, никогда не мог быть таким крепким, как его отношения с Камиллой", – поделилась в сериале бывший королевский корреспондент ВВС Дженни Бонд.
Камилла в конце концов стала женой принца Чарльза. Они поженились в 2005 году.
Напомним, недавно стало известно, что незадолго до своей смерти принцесса Диана вместе с сыновьями планировала переехать в США.