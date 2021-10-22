Кейт Міддлтон і принц Вільям проявили свої почуття одне до одного: за лаштунками премії Earthshot Prize

Герцоги Кембриджські зазвичай суворо слідують королівському протоколу, який забороняє демонстрацію особистих почуттів на публіці, проте подалі від цікавих очей вони дозволили собі проявити ніжність і підтримку.

Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон дуже рідко демонструють на людях ніжність одне до одного, вважаючи за краще триматися в межах королівського протоколу, що виключає публічні прояви почуттів, однак чорно-білі кадри, зроблені за лаштунками церемонії нагородження екологічною премією Earthshot Prize фотографом Крісом Джексоном, чоловіком стилістки та близької подруги Кейт Наташі Арчер, показують зворотну сторону стосунків майбутнього короля та його дружини. Знімками їхній автор поділився на своїй сторінці в Instagram.

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"Деякі з вас, можливо, помітили, що я трохи притих після нагородження Earthshot... Це сталося через те, що в мене була фантастична можливість знімати "за лаштунками" з @dukeandduchessofcambridge і новаторською екологічною ініціативою, яка внесе величезний внесок у зміну порядку на наступні кілька років. Було особливим бути свідком пристрасті й енергії, які були вкладені в цей захід із близької відстані, і виступи талановитих артистів, таких як @teddysphotos @ksi і @coldplay, які зробили величезну кількість для його підтримки! Я сподіваюся, що ці фотографії трохи проілюструють глибину відчуттів протягом усього заходу... Ще раз спасибі @dukeandduchessofcambridge @earthshotprize за надану можливість 🌍", — написав Кріс у публікації.

[ + – ] Принц Вільям із дружиною в об'єктиві Кріса Джексона

[ + – ] За лаштунками премії

Однак користувачів більше вразила хімія між Кейт і Вільямом. На одному зі знімків вона ніжно обіймає його за спину та посміхається йому. На іншому знімку вони йдуть разом і про щось говорять. При цьому герцог знову з любов'ю дивиться на свою усміхнену дружину.

Також тут є кадри, на яких видно, як герцоги хвилюються перш ніж вийти на сцену та виступити з промовою перед нагородженням лауреатів премії в Alexandra Palace в Лондоні.

У цей вечір на Кейт Міддлтон була сукня від Alexander McQueen світлого лавандового кольору. На фото вона має білий колір, а темно-зелене вбрання Вільяма — чорний.

Нагадаємо, премія Earthshot Prize була заснована принцом Вільямом і покликана заохочувати новітні досягнення та розробки для збереження планети. П'ять переможців отримали по мільйону фунтів стерлінгів. Наступного року вона відбудеться в США.

Останній публічний прояв почуттів герцоги Кембриджські дозволили собі в кінці квітня, опублікувавши зворушливі сімейні фото, на яких позують, обіймаючись, із нагоди 10-ї річниці шлюбу.