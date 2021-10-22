Кейт Миддлтон и принц Уильям проявили свои чувства друг к другу: закулисье премии Earthshot Prize

Герцоги Кембриджские обычно строго следуют королевскому протоколу, который запрещает демонстрацию личных чувств на публике, однако подальше от любопытных глаз они позволили себе проявить нежность и поддержку.

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон очень редко демонстрируют на людях нежность друг к другу, предпочитая держаться в рамках королевского протокола, исключающего публичные проявления чувств, однако черно-белые кадры, сделанные за кулисами церемонии награждения экологичной премией Earthshot Prize фотографом Крисом Джексоном, мужем стилиста и близкой подруги Кейт Наташи Арчер, показывают обратную сторону отношений будущего короля и его жены. Снимками их автор поделился на своей странице в Instagram.

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"Некоторые из вас, возможно, заметили, что я немного притих после награждения Earthshot… Это произошло потому, что у меня была фантастическая возможность снимать "за кулисами" с @dukeandduchessofcambridge и новаторской экологической инициативой, которая внесет огромный вклад в изменение повестки на следующие несколько лет. Было особенным быть свидетелем страсти и энергии, которые были вложены в это мероприятие с близкого расстояния, и выступления талантливых артистов, таких как @teddysphotos @ksi и @coldplay, которые сделали огромное количество для его поддержки! Я надеюсь, что эти фотографии немного проиллюстрируют глубину ощущений на протяжении всего мероприятия… Еще раз спасибо @dukeandduchessofcambridge @earthshotprize за предоставленную возможность 🌍", – написал Крис в публикации.

[ + – ] Принц Уильям с женой в объективе Криса Джексона

[ + – ] За кулисами премии

Однако пользователей больше поразила химия между Кейт и Уильямом. На одном из снимков она нежно обнимает его за спину и улыбается ему. На другом снимке они идут вместе и о чем-то говорят. При этом герцог снова с любовью смотрит на свою улыбающуюся супругу.

Также тут есть кадры, на которых видно, как герцоги волнуются прежде, чем выйти на сцену и выступить с речью перед награждением лауреатов премии в Alexandra Palace в Лондоне.

В этот вечер на Кейт Миддлтон было платье от Alexander McQueen светлого лавандового цвета. На фото оно выглядит белым, а темно-зеленый наряд Уильяма – черным.

Напомним, премия Earthshot Prize была основана принцем Уильямом и призвана поощрять новейшие достижения и разработки для сохранения планеты. Пять победителей получили по миллиону фунтов стерлингов. В следующем году она пройдет в США.

Последнее публичное проявление чувств герцоги Кембриджские позволили себе в конце апреля, опубликовав трогательные семейные фото, на которых позируют в обнимку, по случаю 10-ой годовщины брака.