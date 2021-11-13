Кейт Міддлтон зустрілася з ветераном та дівчинкою-скаутом до Дня пам'яті

39-річна герцогиня Кембриджська поспілкувалася з 98-річним полковником Девідом Блюмом та 10-річним підлітком-скаутом Емілі Еджем до дня Неділі пам’яті, коли Британія вшановує загиблих ветеранів

Відео розмови з'явилося на офіційному YouTube-каналі герцогів Кембриджських. Кейт Міддлтон поговорила з ветераном про його спогади про друзів та жінку, яких уже немає в живих. Зокрема полковник пригадав, як готував вівсянку в розвідці. На що герцогиня з усмішкою відповіла, що це "важлива навичка".

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[ + – ] Відео з офіційного YouTube каналу герцогів Кембриджських

Кейт Міддлтон додала, що знає про важку підготовку принца Вільяма у військовій академії Сандхерст, у якій проходив підготовку і полковник Блюм. "Напевно, це було набагато важче, ніж це зробив мій чоловік, але я багато чула про це", — зазначила вона.

[ + – ] Фрагменти зустрічі герцогині

На запитання герцогині, що для них означає "Пам’ять", полковник Блюм, який служив в Італії під час Другої світової війни, сказав: "Я втратив кількох друзів, зокрема одного вбили за день-два до закінчення війни. Це дуже вплинуло на мене". А 10-річна дівчинка-скаут Емілі Еджем сказала: "Важливо пам’ятати всіх військовослужбовців і жінок, які пожертвували своїм життям, щоб ми могли жити вільно і щасливо сьогодні".

Ветеран показав фотографії 18-річного солдата, його дружини, яка, за його словами, померла майже 18 років тому. "Я отримав відпустку з Гібралтару, щоб повернутися додому та одружитися", — пригадав він.

Емілі розповіла про те, як вона дізналася, як скаути допомагали евакуйованим та їхнім родинам, які виїжджали з британських міст у сільську місцевість для збереження життя. "Ми носимо мак, щоб символізувати мак, який виріс на полях після закінчення війни, і щоб згадати людей, які втратили життя за нас", — сказала дівчинка-скаут герцогині.

Потім Емілі продемонструвала, як зробити власний символ маку, який герцогиня запропонувала полковнику Блюму покласти на його камінну полицю.

Наприкінці герцогиня Кембриджська подарувала Емілі символічну емблему, що уособлює данину пам’яті жертвам війни.

Пізніше Кейт Міддлтон зазначила у Twitter, що для неї було честю поспілкуватися з ветераном. "Розмова з ним знову підкреслила мені, чому Пам’ять така важлива, і чому ми повинні бути вдячними тим, хто воював і загинув, щоб ми могли сьогодні жити в мирі", — зазначила Кейт.

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