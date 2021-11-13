Кейт Миддлтон встретилась с ветераном и девочкой-скаутом ко Дню памяти

39-летняя герцогиня Кембриджская пообщалась с 98-летним полковником Дэвидом Блюмом и 10-летним подростком-скаутом Эмили Эджем по случаю Дня памяти павших, когда в Британии чествуют погибших ветеранов

Видео разговора появилось на официальном YouTube канале герцогов Кембриджских. Кейт Миддлтон поговорила с ветераном о его воспоминаниях о друзьях и супруге, которых уже нет в живых. В частности, полковник вспомнил, как готовил овсянку в разведке. На что герцогиня с улыбкой заметила: "это важный навык".

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[ + – ] Видео с официального YouTube канала герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон добавила, что знает о тяжелой подготовке принца Уильяма в военной академии Сандхерст, в которой проходил подготовку и полковник Блюм. "Наверное, это было гораздо труднее, чем во времена моего мужа, но я многое слышала об этом", — отметила она.

[ + – ] Фрагменты встречи герцогини

На вопрос герцогини, что для них означает "Память", полковник Блюм, служивший в Италии во время Второй мировой войны, сказал: "Я потерял нескольких друзей, в том числе одного убили за день-два до окончания войны. Это оказало большое влияние на меня". А 10-летняя девочка-скаут Эмили Эджем сказала: "Важно помнить всех военнослужащих и женщин, пожертвовавших своей жизнью, чтобы мы могли жить свободно и счастливо сегодня".

Ветеран показал фотографии 18-летнего солдата, его жены, которая, по словам Блюма, скончалась почти 18 лет назад. "Я получил отпуск из Гибралтара, чтобы вернуться домой и жениться", — вспоминал он.

Эмили рассказала о том, как узнала, как скауты помогали эвакуированным и их семьям, уезжавшим из британских городов в сельскую местность для сохранения жизни. "Мы носим в петлице красный цветок, как символ мака, выросшего на полях после окончания войны, и чтобы вспомнить людей, потерявших жизнь за нас", — сказала девочка-скаут герцогине.

Затем Эмили продемонстрировала, как сделать свой символ мака, который герцогиня предложила полковнику Блюму положить на его каминную полку.

В конце герцогиня Кембриджская подарила Эмили символическую эмблему, олицетворяющую дань памяти жертвам войны.

Позже Кейт Миддлтон отметила в Twitter, что для нее было честью пообщаться с ветераном. "Разговор с ним вновь подчеркнул мне, почему память так важна, и почему мы должны быть благодарны тем, кто воевал и погиб, чтобы мы могли сегодня жить в мире", — отметила Кейт.

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