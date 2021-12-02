Інопланетно красива кішка. Чому орієнтали – бажаний подарунок для справжніх домосідів

Орієнтальна порода через свою незвичайну "інопланетну" зовнішність вважається однією з найекзотичніших. У той же час східні кішки можуть похвалитися різноманітністю забарвлень, якого немає більше ні в кого з їхніх родичів.

Орієнтальні кішки, яких ще називають "орієнтали", — одна з найкрасивіших і незвичайних порід, яка прославилася завдяки не тільки незвичайній зовнішності, але й різноманіттю забарвлень. Фокус зібрав цікаві факти про цю красуню і розбирався, чому кошеня орієнтала може стати чудовим подарунком до Нового року тим, хто шаленіє від кішок.

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Орієнтальна (східна) кішка — це, по суті, сіамська кішка, яка має інше забарвлення, а також зелені, а не блакитні очі. Вперше ці тварини з'явилися в Таїланді (Сіам), де вони згадуються в літописах як повністю забарвлені кішки, схожі на сіамців, але без міток цієї породи на лапах, хвості та голові. Орієнтали вважалися священними та жили в буддистських храмах. Вивезення їх із країни було дозволено лише наприкінці ХІХ століття. Тоді вони вперше потрапили до Англії.

Протягом наступних 100 років жодна фелінологічна рада не визнавала орієнталів як окрему породу, завзято відносячи їх до сіамських кішок. Зелене світло на виведення їх як окремої породи британці дали своїм американським колегам у 1956 році, і вже через два роки в США було створено та прийнято стандарт породи. У 1966 році забарвлення Havana (шоколадне забарвлення) було оголошено переможцем, і зараз воно вважається найтиповішим для орієнталів.

На сьогодні налічується близько 300 окрасів цієї породи, проте фелінологи все ж таки виділяють кілька базових кольорів: гавана, чорний (ебоні), лавандовий (сіро-рожевий колір із нотками "інею", але без блакитного відтінку), блакитний, червоний, кремовий, фавн (бежевий), циннамон (колір кориці), білий.

Типи забарвлень також різняться й за наявності плям: черепаховий (плями розкидані по всьому тілу), таббі (забарвлення з малюнком), мармуровий, тигровий, плямистий, тикований (волоски шерсті пофарбовані в різні кольори по всій довжині).

У цієї тварини гнучке, довге, струнке та мускулисте тіло. Голова орієнтала невелика, клиноподібної форми з прямим, дещо плоским носом. Відмінною рисою породи є великі вуха. На відміну від сіамської кішки, в орієнтала зелені, а не блакитні очі. Часто зовнішність цих кішок називають "інопланетною".

[ + – ] Орієнтали – грайлива та дуже активна порода

Орієнтали — відмінні компаньйони. Як і собаки, вони прив'язуються до "своєї" людини, буквально ходять за нею по п'ятах і ніколи їй не зрадять. Якщо господар часто відсутній удома, краще завести двох тварин із одного посліду, щоб їм не було нудно.

[ + – ] Щоб орієнтал не сумував за відсутності господаря, можна взяти йому компаньйона з того ж посліду, що й він

Варто пам'ятати одну особливість орієнталів: якщо тварина звикла до господаря, а потім кота або кішку віддали комусь уже в дорослому віці, вони можуть впасти в депресію та будуть дуже сумувати за колишнім власником. Розлука в прямому сенсі розбиває їм серце.

Що стосується догляду, то орієнтали не вибагливі. Головне – постійний доступ до їжі, води та лотка, а також можливість побігати та побавитися. Влаштовуючи для кішки місце в будинку, її лежак варто розмістити вище, щоб забезпечити хороший огляд і безпеку.

Купати цих тварин не рекомендується, та й самі вони не люблять водні процедури, а ось вичісування раз на 7-10 днів вони сприймуть із задоволенням, оскільки для них це не тільки масаж, а й приємне проведення часу з господарем.

[ + – ] Орієнтали страждають від розлуки з господарем

Східна кішка потребує частого підстригання пазурів, які ростуть досить швидко, і не завжди кігтеточка з цим справляється. За один раз слід видаляти не більше 2 мм кігтя, користуючись спеціальними кігтерізами або щипчиками. При цьому краще зрізати менше, щоб не зачепити посудину.

Орієнтали відрізняються своєю "балакучістю" та здатні видавати цілий спектр звуків, починаючи від нявкання та закінчуючи пирханням і муркотінням. Голос у них при цьому дуже мелодійний. Кішки дуже люблять "розмовляти" з господарем, а також дуже розумні, і їх можна дресирувати. Щоправда, виконувати трюки орієнтал буде лише за власним бажанням.

[ + – ] Діапазон звуків, що видаються орієнталами, дуже широкий

Орієнтал стане чудовим подарунком для тих, хто дуже любить кішок і основну частину часу проводить вдома.

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