Инопланетно красивая кошка. Почему ориенталы – желанный подарок для истинных домоседов

Ориентальная порода из-за своей необычной "инопланетной" внешности считается одной из самых экзотических. В то же время восточные кошки могут похвастаться разнообразием окрасов, которого нет больше ни у кого из их сородичей.

Ориентальные кошки, которых еще называют "ориенталы", – одна из самых красивых и необычных пород, которая прославилась благодаря не только необычной внешности, но и многообразию окрасов. Фокус собрал интересные факты об этой красавице и разбирался, почему котенок ориентала может стать отличным подарком к Новому году тем, кто без ума от кошек.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ориентальная (восточная) кошка – это, по сути, сиамская кошка, которая имеет другой окрас, а также зеленые, а не голубые глаза. Впервые эти животные появились в Таиланде (Сиам), где они упоминаются в летописях как полностью окрашенные кошки, похожие на сиамцев, но без отметин этой породы на лапах, хвосте и голове. Ориенталы считались священными и жили в буддистских храмах. Вывоз их из страны был разрешен только конце XIX века. Тогда они впервые попали в Англию.

В течение следующих 100 лет ни один фелинологический совет не признавал ориенталов как отдельную породу, упорно относя их к сиамским кошкам. Зеленый свет на выведение их как отдельной породы британцы дали своим американским коллегам в 1956 году, и уже через два года в США был создан и принят стандарт породы. В 1966 году окрас Havana (шоколадный окрас) был объявлен победителем и сейчас он считается самым типичным для ориенталов.

На сегодня насчитывается около 300 окрасов этой породы, однако фелинологии все же выделяют несколько базовых цветов: гавана, черный (эбони), лавандовый (серо-розовый цвет с нотками "инея", но без голубого оттенка), голубой, красный, кремовый, фавн (бежевый), циннамон (цвет корицы), белый.

Типы окрасов также различаются и по наличию пятен: черепаховый (пятна разбросаны по всему телу), табби (окрас с рисунком), мраморный, тигровый, пятнистый, тикированный (волоски шерсти окрашены в разные цвета по всей длине).

У этого животного гибкое, длинное, стройное и мускулистое тело. Голова ориентала некрупная, клиновидной формы с прямым чуть плосковатым носом. Отличительной особенностью породы являются крупные уши. В отличие от сиамской кошки, у ориентала зеленые, а не голубые глаза. Часто внешность этих кошек называют "инопланетной".

[ + – ] Ориенталы – игривая и очень активная порода

Ориенталы – отличные компаньоны. Как и собаки, они привязываются к "своему" человеку, буквально ходят за ним по пятам и никогда его не предадут. Если хозяин часто отсутствует дома, лучше завести двух животных с одного помета, чтобы им не было скучно.

[ + – ] Чтобы ориентал не тосковал в отсутствие хозяина, можно взять ему компаньона из того же помета, что и он

Стоит помнить одну особенность ориенталов: если животное привыкло к хозяину, а потом кота или кошку отдали кому-то уже во взрослом возрасте, они могут впасть в депрессию и будут очень тосковать по прежнему владельцу. Разлука в прямом смысле разбивает им сердце.

Что касается ухода, то ориенталы не привередливы. Главное – постоянный доступ к еде, воде и лотку, а также возможность побегать и порезвиться. Устраивая для кошки место в доме, ее лежак стоит разместить повыше, чтобы обеспечить ей хороший обзор и безопасность.

Купать этих животных не рекомендуется, да и сами они не любят водные процедуры, а вот вычесывание раз в 7-10 дней они воспримут с удовольствием, поскольку для них это не только массаж, но и приятное времяпрепровождение с хозяином.

[ + – ] Ориенталы страдают от разлуки с хозяином

Восточная кошка нуждается в частом подстригании когтей, которые растут довольно быстро, и не всегда когтеточка с этим справляется. За один раз следует удалять не более 2 мм когтя, пользуясь специальными когтерезами или щипчиками. При этом лучше срезать меньше, чтобы не задеть сосуд.

Ориенталы отличаются своей "разговорчивостью" и способны издавать целый спектр звуков, начиная от мяуканья и заканчивая фырканьем и мурлыканьем. Голос у них при этом очень мелодичный. Кошки очень любят "беседовать" с хозяином, а также очень умны, и их можно дрессировать. Правда, выполнять трюки ориентал будет только по собственному желанию.

[ + – ] Диапазон звуков, издаваемых ориенталами, весьма широк

Ориентал станет отличным подарком для тех, кто души не чает в кошках и основную часть времени проводит дома.

Напомним, какие породы кошек самые громкие, и рассчитывать с ними на тишину и покой бесполезно. Также мы рассказывали о породах кошек с самым непредсказуемым характером.